Gabriela Oţil şi-a uimit fanii. Ce semnificaţie au tatuajele făcute recent, le-a arătat cu mândrie

Gabriela Oţil a luat prin surprindere pe toată lumea cu cele mai noi tatuaje ale sale. Soția matinalului de la Antena 1 a trecut pragul unui salon de tatuaje și a ales să își facă două desene cu o însemnătate aparte. Iată ce a ales să poarte pentru toată viața pe trupul ei.

Dani și Gabriela Oțil traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Se iubesc ca în prima zi, au o relație armonioasă, iar recent și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Desigur, micuțul Tiago, care a venit pe lume acum aproximativ doi ani, le completează familia în cel mai frumos mod posibil.

Recent, superbul fotomodel a decis să vrea să poarte, nu doar în suflet, ci și în scris, mereu cu ea cele mai dragi persoane din viața ei, drept pentru care a ales să se tatueze.

Gabriela Prisăcariu a luat o decizie importantă și, drept urmare, a mers la un salon de tatuaje pentru a își inscripționa pe piele persoanele cele mai dragi. Soția lui Dani Oțil și-a dorit două tatuaje finuțe, astfel că a optat pentru un scris cât mai elegant.

Ea și-a tatuat inițiala numelui partenerului său de viață, D, și numele fiului lor, Tiago. Vezi imagini cu frumoasele ”desene” în Galeria FOTO a articolului.

Micuțul Tiago a devenit centrul Universului lor, astfel că acesta primește toată atenția și dragostea lor necondiționată. Însă, superba mămică spune că și-ar mai dori un copil în viitor.

Într-un interviu în exclusivitate pentru Playtech Știri, Gabriela Oțil a dezvăluit că își dorește să aibă doi copii, mai ales pentru că ea a fost singură la părinți și i-a fost destul de greu. Însă nu se grăbesc, mai așteaptă să crească puțin Tiago.

”Momentan nu ne gândim să mărim familia! Întotdeauna am spus că o să am doi copii pentru că eu sunt singură la părinți și mi-am dorit să am un frate.

Văd cât de greu este și atunci ne mai gândim puțin. Am zis că în momentul în care voi dormi o noapte întreagă, atunci ne vom gândi și la al doilea copil”, a declarat soția vedetei de la Antena 1.