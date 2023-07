Gabriela Oțil, apariție de senzație pe rețelele sociale. Decolteul adânc i-a pus în evidență silueta ideală

Gabriela Oțil a bifat o nouă apariție de senzație în mediul online. Ținuta cu decolteu adânc ce i-a pus în evidență silueta de admirat a stârnit un val uriaș de reacții din partea internauților. Un admirator a ales să profite de ocazie și să îi dea un sfat superbei vedete cu privire la soțul ei.

Sarcina nu a lăsat nicio urmă pe corpul Gabrielei Oțil. Superba soție a prezentatorului matinalului de la Antena 1 este într-o formă de zile mari, reușind să atragă atenția tuturor cu fiecare apariție a sa, fie că este în viața reală sau în mediul online.

În ultimul timp, blonda a început să publice pe o platformă de social media videoclipuri ce durează doar câteva secunde, în care demonstrează cum și alege ținutele cu care face furori mereu. Cel mai recent exemplu a generat un val uriaș de reacții în rândul celor care îi urmăresc activitatea, decolteul adânc stârnind, cum s-a mai întâmplat și în trecut, o reală dezbatere în secțiunea de comentarii.

În timp ce mulți au lăudat-o pentru silueta impecabilă, alții au ținut să își exprime opiniile, punctând că, din moment ce este mamă, nu ar trebui să mai îmbrace articole vestimentare îndrăznețe.

O persoană a vrut să o sfătuiască cu privire la Dani Oțil. Un fin observator al cuplului, comentatorul a avertizat-o în privința vedetei Antena 1, care i-ar face destul de des observație când apare în ținute provocatoare. Se pare că prezentatorul Neatza nu este deloc pe placul acestui fan, cel puțin, asta reiese din mesajul transmis blondei:

„Esti o femeie minunata, cu un copr aproape perfect, imi plac postarile tale …. Sa ai grija ca sigur incepe Oțil cu comentariile lui inutile , daca ar fi după el sa ai “ budigăi “ pe tine , sa nu se vadă ceva , tin minte ca prezentai la Neata cu Razvan si Dani , niste “ ținute, haine” sa le zic așa si ai aparut la un moment dat putin mai “sexy” , iar bineinteles Oțil cu comentariile lui : Mda, nu putea sa ia ceva mai lung pe ea?

E pe unda lui omu , putin ia ramas impregnat vremea Ceaușistă si are ideiile lui,de multe ori nu poti face nimic sa ii scoti ideea din cap..

Sper ca poti sa il suporti acasa , nu stiu cum se comporta acasa , nu comentez , dar sper sa nu se poarte ca in public , e prea plin de el , se crede SEF, el da afara pe toti din emisiune , e ingamfat etc … sa nu te superi ca am zis asa , dar asa il vad eu

Sa ai o zi miununata si sa te protejeze Dumnezeu!”