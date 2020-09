Gabriela Firea nu renunță în ruptul capului la Primăria Capitalei. Ce are de gând să facă: „Am găsit extrem de multe greșeli”

Bătălia pentru Primăria Capitalei de abia acum începe. Lovitură dură pentru Nicușor Dan, după ce Gabriela Firea anunță un nou război. Aceasta a declarat marți seară că există informații potrivit cărora au existat multe greșeli la numărătoarea voturilor, motiv pentru care, lucrurile nu vor rămâne așa.

În cursul serii de marți, fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a avut o intervenție la Antena3, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, acolo unde a dezvăluit neregulile care se observă după anunțarea rezultatelor alegerilor, inclusiv diferențele exagerate între exit-poll și rezultatele anunțate de BEC.

Aceasta susține că în toată experiența sa de jurnalist și politician nu a mai întâlnit o asemenea situație, fapt la care se adaugă și noile informații primite din partea colegilor. Potrivit acestora, în multe secții de votare au existat nereguli, motiv pentru care se vor verifica toate copiile proceselor verbale.

„Având în vedere diferența foarte mare, în premieră, nejustificată, nemaiîntâlnită… pentru că știți foarte bine, am moderat și eu emisiuni, am organizat dezbateri în alegeri și am prezentat exit-poll-uri și niciodată, dar absolut niciodată, nici în România, nici în Europa, nici în lume, nu a fost o diferență atât de mare între un exit-poll și rezultatul anunțat de BEC.

Practic, între cele 10 puncte date ca și diferență între mine și domnul Nicușor Dan în seara exit-poll-ului, fiind de fapt o fotografie de la ora 19.00, nu noi, ci BEC arată prin numărarea oficială a voturilor că ar fi vorba despre o diferență de doar 4 puncte care s-ar putea nici aceasta să nu fie reală, pentru că am primit foarte multe informații de la colegii mei de la sectoare și prin urmare am decis să verificăm toate copiile proceselor verbale din toate secțiile din București unde, până în acest moment, am găsit extrem de multe inadvertențe”, a spus Gabriela Firea, la Sinteza zilei.