Gabriela Firea, reacție la falimentul RADET: „Cetățenii vor avea apă caldă și căldură”

RADET intră în faliment, au decis judecătorii de la Tribunalul București. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Gabriela Firea a oferit prima reacție după decizia instanței și i-a asigurat pe bucureșteni că vor avea în continuare apă caldă și căldură.

„Având în vedere faptul că Tribunalul București a decis astăzi intrarea în faliment a RADET, Primăria Municipiului București îi asigură pe bucureșteni că nu vor avea de suferit de pe urma acestei decizii, pentru că întreaga activitate a RADET va fi preluată, în cel mai scurt timp, de Compania Municipală Termoenergetica”, se arată într-un comunicat emis de Primăria Capitalei.

Gabriela Firea, după decizia privind falimentul RADET

„Îi asigur pe toți cetățenii Capitalei că vor avea în continuare apă caldă și căldură la parametri optimi! Decizia de astăzi a instanței nu are consecințe asupra continuității furnizării agentului termic către populație pentru că am luat din timp măsurile necesare astfel încât bucureștenii să nu fie afectați. Concret, am propus, iar Consiliul General a aprobat recent, înființarea Companiei Municipale Termoenergetica București, care are ca obiect exclusiv de activitate producerea, distribuția, transportul și furnizarea energiei termice.

Mai mult decât atât, doresc să îi anunț pe salariații RADET că nu vor resimți nici ei această schimbare, nu se vor face disponibilizări, ci întregul personal angajat va fi preluat de noul operator.

Subliniez încă o dată că falimentul RADET nu înseamnă întreruperea furnizării agentului termic către populație, așa cum deja se vehiculează în mod eronat în spațiul public. Noua companie va prelua toate aceste servicii și va continua investițiile în modernizarea sistemului de termoficare din București, care, timp de aproape trei decenii, nu a reprezentat o prioritate pentru administrațiile anterioare”, a declarat Gabriela Firea.