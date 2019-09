Gabriela Firea, excursie cu STB prin Capitală. Ce se schimbă pe linia tramvaiului 41

Gabriela Firea s-a plimbat în voie, de nevoie, cu STB prin Capitală. Primarul general al Bucureștiului a complimentat nu de puține ori autoturismele cu care sunt nevoiți să meargă zilnic atâția oameni. Cum a decurs călătoria Gabrielei Firea cu tramvaiul 41 și ce au avut de comentat bucureștenii care știu că le-a ocolit special pe cele cu probleme? Care sunt schimbările aduse pe linia 41?

Că mergi la pas sau alegi un mijloc de transport în comun…Bucureștiul pare că „nu e încă gata” de multe. Visele sunt claie peste grămadă, promisiunile la fel, iar Firea „și-a uitat papucii la barieră” și a plecat într-o călătorie prin București cu STB. Primăria Municipiului București a pus la dispoziție câteva fotografii din excursia cu tramvaiul 41 a lui Firea, după ce s-a reluat circulația acestuia.

Cu această ocazie, Gabriela Firea a anunțat că a solicitat deja mărirea capacității de transport în zona aferentă, mai ales că în curând va începe și școala. În acest context, circulația a fost reluată între terminalele: Piața Presei Libere” și „Ghencea” pe Bd. Expoziţiei, Bd. Mărăşti, Bd. Alexandru Averescu, Str. Turda, pasajul Grant, Şos. Crângaşi, Str. Virtuţii, Str. Lujerului, Str. Braşov, Bd. Ghencea.

”Asa cum am promis, s-a reluat circulatia tramvaiului 41, inainte de inceperea noului an scolar! Sunt un om de cuvant si demonstram, inca o data, ca respectam termenele impuse si ca finalizam lucrarile de investitii in cel mai scurt timp! Dupa o suspendare de aproximativ doua luni, timp in care s-au realizat o serie de lucrari absolut necesare la pasajele Ciurel si Grant, linia de tramvai 41 – care asigura transportul calatorilor intre cartierul Ghencea si nordul Capitalei, si-a reluat activitatea din data de 31 august. De asemenea, am solicitat marirea capacitatii de transport in zona, astfel incat, dupa inceperea scolii, sa existe pe traseu suficiente mijloace de transport in comun pentru bucuresteni”

Gabriela Firea