Gabriela Firea dezvăluie adevăratul motiv pentru care a pierdut alegerile. Ce răspuns a primit de la Ludovic Orban

Tensiunea alegerilor continuă și după aflarea rezultatelor oficiale. Gabriela Firea nu se ascunde să arate cu degetul vinovații care „i-au săpat groapa” și au vrut să o elimine de la Primăria Capitalei. Cu toate acestea, fostul edil își acceptă înfrângerea cu capul sus și dă asigurări că va continua să lupte în folosul cetățenilor.

În ciuda resemnării pierderii, Gabriela Firea se arată supărată și afectată din cauza nedreptăților care au loc în mediul politic. Aceasta acuză atât contracandidații, cât și partidul din care face parte pentru imaginea negative pe care i-au creat-o pe parcursul campaniei electorale. Atât ea, cât și soțul său, încearcă să scoată adevărul la lumină și să clarfice toate lucrurile urâte care s-au spus despre ea și despre munca depusă.

Gabriela Firea consideră că acele campanii menite să demoleze un om și să-i strice reputația fac parte dintr-o “politică murdară”, din care nu vrea să facă parte.

Fostul edil al Capitalei afirmă că nu are ce să le reproșeze primarilor de sector care au pierdut asemeni ei, dat fiind faptul că împreună au fost ținta unor atacuri nedrepte.

”Eu nu fug de răspundere, nu am fugit niciodată de răspundere și nu am de ce să mă rușinez. Am obținut foarte multe voturi, mai ales într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa mea. Că am o caracatiță… eu vreau să văd caracatița când va ajunge domnul Dan. Nu există o caracatiță! Acelea au fost minciuni de campanie.

De altfel, când soțul meu l-a sunat pe domnul Orban în noaptea alegerilor și l-a întrebat de ce m-a defăimat, de ce a ales calea urâtă a unei campanii negative, de ce m-a demonizat, de ce m-a demolat, e convins că a făcut bine, e convins că pentru bucureșteni e mai bine să fie domnul Dan față de mine care inclusiv adversarii îmi recunosc capacitatea de muncă și de implicare, domnul Orban a spus ”măi Florine, dar erau declarații politice””, a relatat Gabriela Firea, potrivit antena3.ro.