Gabriela Firea, atac la Nicușor Dan după votare: ”Tinerii NU vor CÂINI la Primărie. Frații interlopilor nu știu decât să-i servească pe interlopi”

Gabriela Firea vine cu replica pentru Nicușor Dan în urma celor declarate de contracandidatul ei la urnele de vot, în această dimineață. Războiul continuă între cei doi candidați din cursa pentru Primăria Capitalei.

Spiritele s-au încins de-a lungul campaniei electorale în special între Nicușor Dan și Gabriela Firea, iar acum, în ziua alegerilor, s-a ajuns la apogeu. Azi, 27 septembrie, bucureștenii urmează să-și aleagă noul primar. În timp ce aceștia se îndreaptă spre urnele de vot, războiul dintre candidați continuă la o clasă și mai mare. Jignirile și acuzațiile rămân la fel de trasparente precum au fost și până acum.

Nicușor Dan nu s-a putut abține să plece cuminte de la urnele de vot, așa că înainte de a-și încheia obligația, a ținut să precizeze că dorește nespus ca lucrurile să meargă într-o direcție favorabilă pentru bucureșteni, mai cu seamă că însuși vrea extrem de tare să facă dispărută „caracatița de interese” din interiorul PMB, adică să o scoată din peisaj pe Firea. Ziua este departe de a se termina, iar cei din Capitală se așteaptă la o continuă luptă pentru PMB între candidați până în ultimul moment.

Cea din urmă revine cu o replică pentru contracandidatul său și șochează pe toată lumea cu cuvintele alese, după ce a auzit de jignirea adusă la urnele de vot.

„Ce zi superba! O zi in care tinerii NU vor CAINII nimanui la Primarie, politicieni marioneta, fara pic de competenta si suflet pentru oameni. Tinerii si seniorii vor bunastare, nu austeritate! Toti oamenii vor investitii in spitale si NU inchiderea lor, investitii in transport si NU scumpirea biletelor de calatorie, sprijin pentru femei, copii si bolnavi cronici. Fratii interlopilor nu stiu decat sa-i serveasca pe interlopi si sa urle si-n ultima clipa cu toata URA si SETEA DE BANI!!”

Gabriela Firea