Gabriela Firea aruncă bomba. Care este rezultatul testelor efectuate de Primăria Capitalei. Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 este de necrezut

Gabriela Firea acuză Guvernul și Grupul de Comunicare Strategică pentru informarea eronată a populației, după rezultatul testelor efectuate de Primăria Capitalei. Potrivit acestuia, doar patru persoane sunt infectate cu COVID-19, dintr-un total de 4.600 de teste efectuate.

Gabriela Firea, adevărul despre testările la nivel național

În urma testelor efectuate în București, de către Primăria Capitalei, PSD acuză Guvernul că nu a oferit niște statistici corecte ale situației pacienților infectați cu COVID-19. De asemenea, Ministrul Sănătății este acuzat că a oprit această testare inițiată de primărie, tocmai pentru a nu putea avea termen de comparație cu testările la nivel național.

Gabriela Firea face acuzații grave vizavi de lipsa testării în rândul persoanelor asimptomatice, factori care pot contribui enorm la transmiterea acestui virus.

„Din păcate, România înregistrează un record negativ, nu se testează persoane asimptomatice, pentru a se afla zonele de risc, pentru care s-ar putea păstra anumite măsuri restrictive, iar altele, care au foarte puține cazuri sau deloc rămân cu aceste restricții. Aș vrea să stiu cum și-a dat domnul ministru seama de această răspândire comunitară, dacă refuză să facă teste de anticorpi, ca sa vedem exact câți români au fost deja infectați și au trecut ușor prin boală ”, a spus Gabriela Firea.

„Populația s-a dorit a fi speriată”

Gabriela Firea îl acuză pe ministrul Sănătății pentru lipsa de implicare în testarea bucureștenilor, dar și pentru nerecunoașterea meritelor în cei patru ani de mandat. Aceasta afirmă că dotarea spitalelor în contextul pandemiei de COVID-19 a fost realizată exclusiv de Primăria Capitalei.

„Am văzut și eu această imensă gafă (raportarea de sâmbătă – nr) și eu spun că nu este doar atât, ci s-a dorit să fie speriată populația, dar au revenit când au văzut reacția promptă. Până la urmă, cetățenii României trebuie să știe cu nume și prenume cine sunt acei oameni care iau aceste decizii la nivel național.

În București treaba este clară, testarea a fost blocată de ministerul Sănătății, pentru a nu se putea compara rezultatele cu cele la nivel național. Din 11.000 de bucureșteni înscriși în programul de testare cu PCR, au fost 4.600 de teste deja efectuate și din acestea doar 4 au fost pozitive.

Ministerul nu vrea să recunoască rolul primăriei și faptul că noi am salvat vieți, pentru că noi am dotat cele 19 spitale, când ei ziceau că e doar o gripă. Și domnul Tătaru se mai și victimiza, că a fost carne de tun, că a mers prin spitale. Eu stau numai pe teren, pot să mă infectez oricând, dar eu nu mă ascund sub pat, să-mi protejez sănătatea mea”, a adăugat Primarul General al Capitalei.