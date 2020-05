Gabriela Cristea rupe tăcerea! Adevărul despre moartea mamei ei

Gabriela Cristea se destăinuie și vorbește pentru prima dată despre decesul mamei sale. Ce s-a întâmplat în ziua aceea și de ce a ales să nu meargă la înmormântarea celei care i-a dat viață?

Gabriela Cristea, despre moartea mamei sale

Fanii frumoasei prezentatoare de televiziune au văzut de-a lungul timpului că aceasta nu a avut o relație deosebită cu părinții săi. Mai mult decât atât, chiar scandalul dintre ea și tatăl acesteia a ajuns rapid în vizorul tuturor când aceasta era deja la pământ din cauza fostului mariaj eșuat cu Marcel Toader. Acum, soarele a venit pe strada ei. Bruneta s-a căsătorit cu bărbatul care o face fericită, a devenit mamă de două ori și se bucură de fiecare moment petrecut în familie.

Din păcate, nu va putea uita vreodată lecțiile dure pe care le-a primit de la viață. Un moment extrem de greu pentru soția lui Tavi Clonda a fost atunci când a aflat că mama sa a murit. Câțiva internauți au criticat-o pentru decizia de a nu merge la înmormântarea mamei sale din urmă cu 10 ani.

„Nu era mai importantă emisiunea decât mama ei”

Acum, moderatoarea s-a gândit că este momentul să spună ce are pe suflet și să potolească odată pentru totdeauna curiozitățile celorlalți. „A fost o presiune foarte mare pentru mine. E greu de explicat în cuvinte ce am avut eu, ce am simțit eu, iar legătura dintre mine și respectul pe care i-l port și lucrurile pe care le fac acum când nu mai este nu o să le povestesc. Mi se par prea intime”, a spus Gabriel Cristea, la Acces Direct. Didina Cristea a murit din cauza pancreatitei. Femeia a fost supusă la trei intervenții extrem de grele, iar trupul ei a cedat în cele din urmă.