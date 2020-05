Clipe de coșmar pentru Gabriela Cristea! Ce i s-a întâmplat vedetei de la Antena Stars, când a urcat la volan

Zilele trecute, Gabriela Cristea a trecut printr-un episod de-a dreptul șocant. Prezentatoarea de televiziune a ieșit din casă pentru a face cumpărături cu mașina, însă s-a confruntat cu un atac de panică, iar pentru moment a avut probleme de sănătate.

Clipe de coșmar pentru Gabriela Cristea! Cu ce probleme s-a confruntat vedeta de la Antena Stars

Autoizolarea nu este ușor de suportat, astfel că nu e de mirare că multe persoane pot dezvolta, în această perioadă, stări de anxietate și de depresie. Gabriela Cristea a simțit însă pe propria piele acest lucru.

În direct pentru emisiunea Cristinei Șișcanu, pe care aceasta o moderează pe contul personal de Facebook, Gabriela Cristea a vorbit despre episodul șocant pe care l-a trăit. Astfel, vedeta a povestit că s-a pregătit să plece la cumpărături, la un supermarket din apropierea casei, dar atunci când a urcat la volan, aceasta a avut un adevărat atac de panică.

”Am avut o stare de amețeală”

„Din momentul în care s-a anunțat stare de urgență și până acum vreo săptămână doar tavi a mers la cumpărături. Am avut și noi tot felul de chestii pe care le-am resimțit, care cel mai ciudat mi s-a părut ieri, când am fost eu la cumpărături. Când m-am urcat în mașină după foarte mult timp să conduc, am început să am amețeli. Am avut o stare de amețeală de nu-mi dădeam seama…

Poate am fost deshidratată… am băut o jumtate de litru de apă așa, pe nerăsuflate, să fiu sigură că nu sunt deshidratată. Îmi era și frică… noi având un hypermarket foarte mare la o distanță de 300-400 metri. Practic, mă pot duce și pe jos, doar că n-am cum să car de acolo. Mă gândeam: Doamne, o să ajung cu mașina… adică am avut așa, o stare de…

Nu m-a ținut prea mult și mi-am revenit. Nu mai sunt atât de ”paranoia”, când s-a anunțat starea de urgență aveam covoraș cu clor la intrare, un înreg circuit…”, a precizat Gabriela Cristea într-un live pe pagina de socializare a Cristinei Șișcanu.