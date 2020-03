Gabriela Cristea, mesaj pentru “mama adoptivă”, chiar de ziua ei. Sute de reacții din partea fanilor

Vedeta a postat recent un mesaj pentru Paula, cu ocazia zilei sale de naștere. Aceasta a avut grijă de ea încă de când era mică, a răsfățat-o și a introdus-o în televiziune.

Vedeta a transmis un mesaj pentru mama ei ”adoptivă”, pe care o îndrăgește de atâta timp. Pe pagina sa de socializare, Gabriela a postat o poză alături de aceasta, având un mesaj cu ocazia zilei sale de naștere. Paula și Gabriela se cunosc de mult timp, respectiv de când prezentatoarea avea 17 ani. Cele două s-au înțeles mereu bine, mai ales că relația Gabrielei cu mama sa naturală nu a fost un tocmai bună. Vedeta a menționat că vor face o petrecere mare după ce se termină această perioadă. De asemenea, fanii vedetei au umplut postarea cu mai multe poze ce conțin decorațiuni florare.

“Nu pot să spun că sunt pentru Gabriela chiar o mamă adoptivă, însă, e adevarat că o iubesc foarte mult. Am cunoscut-o la Festivalul “Cerbul de aur” de la Brașov. Mereu o luam cu mine prin oraș, îi spuneam, hai să ne plimbam, sa mergem la o înghețată și așa, încet-încet, s-a lipit sufletește de mine. Apoi, eu am prezentat-o lui Mihai Tatulici la Tele 7 abc și, când acesta a văzut-o, a spus, “vai ce ochi frumoși are fata asta, hai să vedem ce poate”. Asa a angajat-o și a pus-o să prezinte meteo și zodiacul. Gabi era pe atunci o nebunatică și o frumoasă pe care o iubeam și o răsfățam”, a spus doamna Paula despre Gabriela.

Vedeta a vorbit în mai multe rânduri despre mama ei naturală. Aceasta a mărturisit că nu a sprijinit-o deloc în viața personală, dar nici în cariera ei. Totodată a fost judecată aspru pentru că a ales cariera în televiziune. De astfel, nu a asistat nici la înmormântarea mamei sale, deoarece nu a avut cine să o susțină. Totodată, Gabriela a fost dată și afară din casă din cauza unei relații cu un băiat.

„Eu am ieșit din mentalitatea aia – știi era menatalitatea aia: «îmi fac un copil ca să am o cană cu apă la bătrânețe». Nu, faci un copil ca să dai o nouă viață. Și eu… dacă o să vrea fiică-mea să-mi dea o cană cu apă, bine, dacă nu, nu o să mă supăr deloc. Și o să încerc să nu fiu sub nicio formă o povară pentru cineva.

Mi s-a impus să fac lucrurile altfel decât le vedeam eu și atunci… Și-n viața personală, și-n viața profesională. Nu, nu m-au încurajat. Nu știu… Era mentalitatea aia: «femeile care apar la televizor sunt femei uşoare» – lucru care nu era nici pe departe adevărat. Probabil că şi-ar fi dorit, dacă tot am făcut liceul de coregrafie, să fiu balerină. Dar… de ce trebuie să schimb? De ce trebuie să fac altceva?”