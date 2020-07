Gabriela Cristea, mai sexy ca niciodată. Care este dieta minune cu care vedeta a slăbit 25 de kilograme. Acesta este secretul pentru o siluetă de invidiat

Gabriela Cristea este una dintre cele mai iubite și îndrăgite prezentatoare TV, dar puțină lume știe că vedeta a dus o luptă acerbă cu kilogramele. După cele două nașteri, aceasta a decis că trebuie să ajungă iar la o greutate cu care să se simtă confortabil, însă rezultatul a fost peste așteptările sale. Astăzi, Gabriela Cristea cântărește cu 25 de kilograme mai puțin, acest lucru fiind posibil cu ajutorul unei diete foarte bune, dar în primul rând cu o ambiție de fier și un program organizat.

Care a fost motivația de a începe o dietă

Gabriela Cristea a dezvăluit la emisiunea „Sinteza Zilei”, de pe Antena3, ce a motivat-o pentru a începe o dietă de slăbit. Deși este iubită și apreciată de multă lume, prezentatoarea TV susține că nu se mai simțea bine în pielea sa și își dorea o schimbare care să-i îmbunătățească condiția fizică și să-i ofere și mai multă putere și energie petru a avea grijă de cele două fetițe ale cuplului.

„A fost un exercițiu de voință. de autosugestie, pentru că am început să vorbesc cu mine. Nu aveam o problemă cu oamenii din jurul meu – ei ma acceptau, soțul meu mă iubește necondiționat. Doar că eu nu mă simțeam confortabil nici fizic și nici psihic.

Am două fete mici și m-am gândit că trebuie să fiu tânără, proaspătă, în putere pentru ele. A durat ceva vreme până m-am pregătit, pentru că m-am apucat, m-am lăsat. Mai vine ziua nu știu cui, mai faci un tort… Dar a venit o zi când am spus ‘până aici a fost‘”, a mărturisit prezentatoarea, potrivit antena3.ro.

În ce constă dieta care a dat rezultate uimitoare

Gabriela Cristea afirmă că a reușit să înceapă această dietă cu ajutorul unui nutritionist care i-a făcut un program bine organizat și un meniu adaptat gusturilor sale. Potrivit acesteia, acest stil de viață, mai mult decât o dietă, i se poate potrivi oricui, în funcție de preferințele culinare, dar și de voință.

La întrebarea moderatorului Mihai Gâdea, dacă nu a călcat strâmb cu privire la abaterea de la dietă, Gabriela Cristea a răspuns negative, astfel că ambiția este una dintre cheile succesului.

Dieta este relativ simplă și se poate face adaptată pentru programul fiecăruia. Se consumă cinci mese pe zi, dintre care, trei mese principale și două gustări, cu o pauză de aproximativ trei ore între mese. Gustările e de preferat să fie alese între mesele principale: mic-dejun, prânz și cină.

Vedeta a mai dezvăluit că înainte de micul dejun bea jumătate de litru de apă cu o jumătate de lămâie stoarsă.

„Varianta pe care toată lumea ar trebui să o ia în calcul și care mie mi se pare cea mai OK e să meargă la nutriționist. Nu la pomul lăudat, pentru că de multe ori lași o grămadă de bani și ești dezamăgit. Poate nu nimerești din prima la nutriționistul potrivit. La mine s-a întâmplat să fie, mi-a plăcut stilul.

Eu mănânc cinci mese pe zi. Mănânc trei mese principale, am ore fixe de masă și două gustări. Am slăbit ca 1,5 kg pe săptămână. Acum, în ultima perioadă, am slăbit cam 4 kilograme în 3 săptămâni”, a declarat aceasta, potrivit antena3.ro.