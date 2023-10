Gabriela Cristea, în lacrimi. Tavi Clonda, în pat cu altă femeie. De ce prezentatoarea i-a cerut să o înșele

Gabriela Cristea a povestit cu emoție despre o perioadă sensibilă pe care a trăit-o împreună cu partenerul său de viață, Tavi Clonda, înainte de a avea copii. Prezentatoarea de la Antena Stars i-a cerut soțului său să intre practic în patul unei alte femei. Foto

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de aproximativ nouă ani. Au împreună două fetițe frumoase, de care nu se despart aproape niciodată când sunt liberi și nu lucrează. Viața lor de familie pare superbă din exterior, însă partenerii s-au confruntat cu numeroase provocări de-a lungul timpului.

Și prezentatoarea TV, dar și cântărețul au trecut prin momente cu adevărat dificile în relația lor. Este vorba despre episoade greu de digerat pentru unii. Gabriela Cristea a vorbit emoționată despre unele dintre ele, în podcastul Ilincăi Vandici – Te Ascult.

Mulți dintre fanii Gabrielei Cristea și ai lui Tavi Clonda au uitat că, deși astăzi formează o familie frumoasă, cei doi parteneri au trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, înainte ca prezentatoarea TV să rămână însărcinată. I-a cerut partenerului său să o înșele.

Gabriela Cristea a vorbit, în podcastul citat, despre momentele grele prin care a trecut înainte de a rămâne însărcinată. Prezentatoarea de la Antena Stars a așteptat multă vreme ca acest vis să i se îndeplinească. A făcut numeroase tratamente la specialiști.

La un moment dat, soția lui Tavi Clonda nu a mai putut face față analizelor și tratamentelor pe care le făcea pentru a rămâne însărcinată, astfel încât a vrut să renunțe definitiv la ideea de a avea un copil.

Într-o zi, prezentatoarea TV a primit acasă un fișier cu rezultatul analizelor făcute în urma unei inseminări, însă i-a cerut partenerului său să îl deschidă, fiindcă nu se simțea în stare să o facă. Tavi Clonda a încurajat-o, fiind convins că va veni un moment în care vor învinge această problemă.

Gabriela Cristea a cedat la momentul respectiv, susținând că nu mai poate continua. A avut o discuție cu partenerul său de viață, căruia practic i-a transmis să se ducă în patul unei alte femei, dacă vrea să facă un copil. Prezentatoarea TV i-a explicat atunci că nu are nimic împotriva acestui lucru.

„I-am zis că dacă vrea să ne despărțim, dacă crede că ar putea face copil cu o altă femeie, nu voi avea nimic împotrivă.

El mi-a zis așa: Când te-am luat de nevastă și am hotărât să am o relație cu tine, te-am luat pentru omul care ești. Okay, îmi doresc să am un copil, dar am hotărât că vreau să fiu cu tine. Dacă Dumnezeu vrea să ne dea un copil, ne va da„, a declarat Gabriela Cristea.