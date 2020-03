Gabriela Cristea face singură asta în casă. Alimentul pe care nu îl mai cumpără de la magazin

Pentru că s-a produs o întreagă isterie creată de problema cumpărăturilor în contextul epidemiei cu coronavirus și a lipesi drojdiei de bere în toate formele, gospodinele nu mai au cum să încingă cuptoarele.

Gabriela Cristea face singură asta în casă

Gabriela Cristea se numără printre ele, dar a mai găsit niște ”urme” de drojdie la plic și a încercat să facă maia acasă, cu apă și făină, pentru a multiplica cantitatea.

Gopsodină cum este, vedeta Antena Stars, care prezintă de acasă un cooking show culinar numit ”Victorienii”, este optimistă că va reuși ceea ce și-a propus. Astfel că, Gabrilea Cristea coace pâine de casă, iar bruneta a explicat pe canalul ei de IGTv cum ar trebui să arate drojdia de bere pe care nu a mai găsit-o prin sertare.

A amestecat două grame de drojdie uscată cu 100 de grame de făină și 200 ml de apă, apoi a pus la frigider și a amestecat. O a doua rețetă este cu o lingură de făină, amestecată cu 100 ml bere, pe care o avea deja în casă, și două lingurițe de zahăr. Ambele compoziții le-a pus la frigider, urmând să coacă pâine cu cartofi.

Un proiect mai vechi al Gabrielei Cristea a prins contur, născut din pasiunea sa pentru gastronomie. Mare amatoare de gătit, bruneta a anunțat că va fi gazda unui show culinar care a început de curând pe Instagramul ei, IGTv, care se transmite chiar din bucătăria sa, iaar operator de imagine este chiar soțul ei, Tavi Clonda.

Proiect online din bucătăria sa

Se pare că prezentatoarea Antena Stars va fi prezentatoarea unui nou proiect în online:

”Suntem în mijlocul filmărilor. Vă aștept în curând în bucătăria mea byGabriela Cristea, pe pagina de Facebook, pe Instagram și pe canalul de Youtube, cu un proiect în care vă voi prezența rețete sănătoase, ce se prepară ușor și pot fi utile și celor care țin dietă”, a spus Gabriela Cristea în timp ce își pregătea episoade noului ei proiect.

„Mă gândesc să realizez o emisiune culinară. Asta mi se potriveşte cel mai bine, m-aş simti în elementul meu. Sunt sigură că într-o zi o să vreau să fac şi altceva, chiar dacă asta presupune să rămân tot în televiziune. Astfel că, având în vedere că sunt expertă în bucătărie, cred că aş fi perfectă pentru o emisiune culinară. Deocamdată, lucrurile merg bine cu „Noră pentru mamă”, dar sunt sigură ca pe viitor voi face o astfel de emisiune. Mă descurc”, preciza Gabriela Cristea în 2010.

Prezintă ”Like a star”

Din luna octombrie a anului trecut, Gabrilea Cristea a trecut la o nouă emisiune pe Antena Stars, la revenirea din concediul de maternitate. este vorba despre emisiunea ”Like a star”.

„Mă bucur tare mult că mă întorc în televiziune şi, mai ales, mă bucur că o fac într-un proiect în care cred mult. Cred că suntem cu toţii de acord că platformele social media au devenit parte din viaţa noastră.

Trebuie să recunosc că viaţa ni s-a schimbat foarte mult de când am devenit părinţi pentru a doua oară, însă mă simt pregătitã 100% să revin pe piaţa media. Am toată susţinerea soţului meu, ceea ce este cel mai important pentru mine în acest moment. Consider că experienţa mea în televiziune mă va ajuta atât pe mine, să mediez conflictele sau situaţiile confuze care ar putea apărea în casă, cât şi pe ei, pentru că sunt hotărâtă sã le pun la dispoziţie toate sfaturile mele pentru a-i ajuta pe cei 12 concurenţi să se afirme! Va fi un experiment social interesant!”, preciza Gabriela Cristea la începutul emisiunii.