Gabriela Cristea, decizie radicală după ce s-a vindecat de covid-19. La cine a apelat

Gabriela Cristea a luat o decizie radicală! Fanii acesteia sunt surprinși de hotărârea vedetei. La cine a apelat după ce s-a vindecat de COVID-19?

Gabriela Cristea face parte din șirul lung de vedete care s-au infectat cu coronavirus și care au ales să vină cu detalii despre perioada grea trăită. Vedeta a apelat la un psiholog după ce s-a vindecat de COVID-19, ocazie cu care a aflat că virusul afectează inclusiv sistemul nervos-vegetativ.

Prezentatoarea de televiziune s-a confruntat cu atacuri de panică și s-a gândit inclusiv la scenarii teribile în care soțul și copiii săi ar putea fi în pericol. Din fericire, bruneta a contractat o formă ușoară a bolii. Simptomele cu care s-a confruntat au fost suportabile, dar problemele au apărut după ce soția lui Tavi Clonda a rămas fără gust și fără miros.

“Eu m-am vaccinat în mai și mă testam periodic. Nu a fost atât de rău în timpul bolii, am avut patru zile în care m-am simțit rău, ca la o gripă așa, nu am făcut febră, cel mai mult am avut 38, am rămas fără gust și fără miros. M-am simțit bine în sensul că nu am avut niște simptome de astea… După patru zile, oboseam și obosesc încă foarte des”, a povestit Gabriela Cristea.