Gabriela Cristea, biografie: vârstă, înălțime, greutate, copii, soț, emisiuni TV, carieră

Gabriela Cristea a debutat în televiziune în urmă cu aproape 30 de ani. Pentru cei care nu știu, vedeta și-a început cariera la TVR1 în 1994, acolo unde prezenta concursul „Eurovision”. Anii au trecut, iar multe persoane au fost interesate să afle biografia cap-coadă a Gabrielei Cristea. Iată tot ce nu știai până acum despre vedeta de televiziune!

Gabriela Cristea, în vârstă de 48 de ani, este una dintre cele mai apreciate prezentatoare tv de la noi. Actuala soție a lui Tavi Clonda s-a născut pe data de 26 octombrie 1974 la Olteniţa. În ultimii ani, ea a prezentat o serie de emisiuni televizate și a trecut prin numeroase scandaluri. În articolul care urmează veți afla cele mai picante detalii din viața Gabrielei Cristea. De la viața de familie până la cariera ei impresionantă!

Înainte de a deveni celebră, Gabriela Cristea a studiat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA din București, Comunicare neurolingvistică și Facultatea de Sociologie Comunicare diplomatică, Ministerul Afacerilor Externe.

La începuturile carierei, mai exact în 1994, ea a prezentat concursul Eurovision, la postul național de televiziune TVR. După doi ani, Gabriela Cristea a părăsit TVR-ul pentru postul Tele 7abc, acolo unde a început să prezinte diverse emisiuni de divertisment.

La vremea respectivă, Gabriela Cristea modera o emisiune matinală, împreună cu Eugen Chiticariu, și era total schimbată față de cum o știm astăzi. Avea părul scurt și închis la culoare.

„Îmi aduc aminte că prezentam o emisiune matinală, „Bună dimineața, România”, alături de Eugen Chiticariu! Pe atunci, nu existau în post Mircea Badea, Teo și nici Mihaela Rădulescu. Ei au ajuns acolo mult mai tarziu.

Eu am fost cea care am bătătorit prima calea divertismentului și mă bucur că am făcut acest lucru. A fost greu la început, dar și frumos. Am făcut multe sacrificii. La vremea respectivă, nu ne gândeam la bani sau la glorie. Pur și simplu doream să ne iasă cât mai bine show-ul”, a declarat în urmă cu câțiva ani Gabriela Cristea, pentru Wowbiz.

„Îmi purtam părul tuns mai scurt. Era vopsit un șaten chocolatiu. Pe atunci, nu exista make-up specializat la televiziune. La fiecare emisiune mă machiam singură și îmi luam hainele din garderoba personală”, mai mărturisea vedeta de televiziune.