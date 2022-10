Gabriela Cristea a ajuns de urgenţă la spital. Prezentatoarea a trecut prin momente grele: „Mă speriasem foarte tare”

Fanii Gabrielei Cristea sunt foarte îngrijorați. Celebra prezentatoare a ajuns recent la spital. Moderatoarea a trecut prin momente de cumpănă când se aștepta mai puțin. Una din fetițele sale s-a simțit extrem de rău, motiv pentru care bruneta a decis să o vadă de urgență un specialist. ,,Mă speriasem foarte tare. Ideea este că a trebuit să facă și un antivomitiv intravenos”, a subliniat aceasta. Ce a pățit micuța?

Gabriela Cristea este extrem de sinceră cu fanii ei. Aceasta se bucură de o comunitate mare mai ales pe Instagram, acolo unde împărtășește cu internauții viața sa de zi cu zi. Cei care o urmăresc sunt fericiți să vadă cum este ea în spatele camerelor de luat vederi. Vedeta le-a mărturisit recent că a avut parte de mari emoții.

Gabriela Cristea a ajuns la spital cu fiica cea mare care are probleme de sănătate. Femeia a intrat imediat în panică atunci când Victoria a început să se simtă rău. Cele două au ajuns rapid la spital, acolo unde doctorii i-au administrat de urgență un tratament fetiței. Fata s-a confruntat cu stări repetate de vomă și a avut o indigestie.

Prezentatoarea TV a mai dezvăluit că fiica sa nu a avut nevoie de internare, astfel că medicii au decis că poate pleca rapid acasă. Vedeta a susținut că micuța se simte bine acum, dar este încă slăbită.

,,Victoria se simte super bine, a venit acasă. Încă e un pic apatică, pentru că e slăbită, dar important e că am pus-o pe picioare. Probabil mâine, dacă se va simți bine, va merge la grădi, sau dacă nu, o s-o mai ținem o zi acasă.”, a mai spus soția lui Tavi Clonda, în mediul online.

Tot aceasta le povestea fanilor în urmă cu ceva timp cum Victoria a făcut febră și a avut roșu în gât. Ea le-a oferit detalii tot pe Insta Story internauților interesați de viața sa.

,,Am avut o experiență nu tocmai grozavă, ieri după emisiune am venit acasă și Victoria avea febră, 39 cu 9, roșu în gât groaznic, era și răgușită și am luat-o în brațe și am dus-o direct la clinică. Am plecat nepregătită pentru că nu mă așteptam să ne interneze 24 de ore, dar ne-am descurcat pentru că cei de acolo au fost super drăguți cu noi și ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie”, a transmis aceasta.