Gabriel Cotabiță, adevărul despre ultima problemă de sănătate. Cine i-a prevestit necazul: ”Acum o cred”

Gabriel Cotabiță împlinește pe 1 noiembrie vârsta de 66 de ani! Artistul a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Vedeta a avut nevoie să se sprijine de realizatorul TV pentru a coborî cele trei trepte , dar a dat dovadă de un tonus bun. Chiar dacă a trecut prin multe probleme de sănătate în ultima perioadă, cântărețul nu și-a pierdut umorul și voia bună.

Gabriel Cotabiță a vorbit despre probleme sale de sănătate care l-au tot încercat în ultimii ani. Cu un tremur vizibil de mână, Cotabiță a recunoscut că în ultimii doi ani doar supraviețuiește.

”De vreo 2 ani, supraviețuiesc numa’. Se numește Supraviețuitorul. De când am schimbat anul, am trecut prin probleme de sănătate ciudate. De 5 ani mi se tot întâmplă, de când am stat în comă.

Se pare că anul acesta a fost nefast pentru mine. Am fost de Revelion în spital, cu covid-19. Apoi m-am internat cu tiroida, luna trecută.

Nu a fost AVC, daca era, nu mai eram aici. A fost cu tiroida. Nu m-am operat, m-am tratat. Am făcut o astrogramă, mereu fac. Sunt Scorpion, trebuie să știu ce se întâmplă. Mi s-a zis ce urmează”, a declarat Gabriel Cotabiță la emisiunea lui Măruță.