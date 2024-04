Gabi Lăutaru de la Boombastic, care a dat muzica pe frizerie, e supărat rău pe Rafila: ”Ne dă în cap cu noile reguli de igienă”. Câți bani costă un tuns, în 2024? EXCLUSIV

Centrele de frizerie și de coafură se află în pericol, după ce Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat recent că vor fi impuse norme dure de igienă, din 2024. Se cer inclusiv zone de sterilizare și contracte cu firmele specializate pentru deșeurile periculoase. Lista este lungă și usturătoare, la buzunar. Noile condiții îi dau peste cap planurile solistului Gabi Lăutaru, din trupa Boombastic, care, de un an, își câștigă pâinea ca frizer. El și-a spus păsul, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri.

Alexandru Rafila cere, din 2024, condiții stricte de igienă, în centrele de coafură și de frizerie, multe dintre ele având sediul la parterul blocurilor, în spații foarte mici. Acum, se impun o sală mai mare de așteptare, o zonă pentru sterilizare, vestiar pentru personal, spații pentru depozitare, chiuvetă racordată la apă caldă și rece, plus grupuri sanitare, dar și containere pentru deșeurile periculoase. Și lista nu se oprește aici. Mulți mâncau o pâine din aceste mici firme, inclusiv Gabi Lăutaru, solistul trupei Boombastic, devenit celebru cu piesa ”Ești ca o viperă”, și care, o vreme, mai ales în pandemia de Covid-19, a lucrat și ca șofer de taxi. El și-a exprimat revolta, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

Gabi Lăutaru ne-a spus și care sunt cele mai mici prețuri, într-o frizerie din România, în 2024:

”Costă cam 35 de lei un tuns, iar cu aranjat de barbă costă în total 50 de lei. Este însă prețul cel mai de jos. Saloanele Igiena nu mai au succes, după ce au apărut aceste barber-shop-uri, însă și ele vor fi cu siguranță închise, cu actualele cerințe de igienă și de spațiu. După viața de artist, orice am încercat nu a mers. Am încercat și cu taximetrie, apoi am făcut cursuri de frizerie, care nu-s deloc ieftine, am plătit vreo 5.000 de lei, în trei luni. Voiam să îmi deschid și eu un salon, nu un barber-shop, nu l-aș denumi așa, eu mă adresez românilor, frizerie i-aș spune, este un termen pe înțeles. Vreau să-mi deschid o frizerie la prețuri accesibile pentru toată lumea, inclusiv pentru pensionari”, mai spune Gabi Lăutaru, în exclusivitate pentru Playtech Știri.