Gabi Bădălău, lovitură josnică la adresa Claudiei Pătrășcanu, de Sărbători. Nici judecătorului nu i-a venit să creadă

Războiul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu e departe de a se termina! Afaceristul nu se lasă mai prejos, iar după ultimele afirmații grave făcute de artistă în mediul online îi aduce o lovitură imensă. Ce a făcut de data aceasta bărbatul?

Conform celor povestite de celebra cântăreață pe rețelele de socializare, fostul ei partener încearcă din răsputeri să schimbe programul de vizitare al copiilor. Din păcate, scandalul dintre cei doi soți e departe de a se termina. Claudia Pătrășcanu a amintit tuturor că la finele anului 2019 tatăl copiilor săi a obținut un program de vizitare mai mult decât permisiv, iar anul acesta a încercat „fraudulos să modifice sentința pronunțată de Judecătoria Bolintin-Vale”, a adăugat aceasta.

Totul a fost posibil cu ajutorul de influențe locale pe care le are familia din partea soțului, mai susține artista. După cele citite, fanii cântăreței îi sunt alături mai mult decât niciodată și încearcă să o sprijine cel puțin cu câteva vorbe bune care să-i dea tărie să lupte în continuare pentru a-și ține copiii aproape.

„O mamă sacrifică tot pt copiii ei!! Bunul Dumnezeu să ți dea putere!!Luptă draga mea până în ultima clipă! Vei reusi”, „Din pacate, traim in Romania. Iar cu banii aici cam poti face ce vrei, asa ca pregateste te ca vei avea mult de tras de pe urma lor…”, sunt doar câteva din comentariile internauților.

” De Moș Nicolae sau de Crăciun le-ai promis copiilor ca vii sa le aduci o jucarie….”

„Practic, cu ajutorul influentelor locale pe care socrul meu, Nicolae Badalau,le are la nivelul judetului Giurgiu, acesta convinge personalul instantei sa ii programeze dosarul fiului sau dupa bunul plac, in incercarea de a modifica sentinta pe care deja o are, desi eu nu i-am ingradit niciodata accesul la copii. De ce atata răutate și neliniște pentru mine și pentru copiii tai,Gabi Badalau? Apari la tv și spui ca nu ți permit sa vezi copii când dovezile sunt destul de concrete. De Moș Nicolae sau de Crăciun le ai promis copiilor ca vii sa le aduci o jucarie….. nu s a întâmplat și știi bine de ce,doar ca ,cu banii crezi ca poți cumpara pe oricine și orice…… s a întâmplat sa fiu chemată in perioada acestor sărbători pana la Bolintin Vale,sa ma luați de lângă copii și bucuria lor in preajma Sărbătorilor, doar pentru a continua sa ne faceți rău și doar pentru ca aveți multe cunoștințe și ca nu interesează pe nimeni ca in toată ecuația asta este vorba despre doi copii care merita liniște și bucurie,mai ales in aceasta perioada importantă pentru ei”

