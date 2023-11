Fructul pe care îl recomandă Mihaela Bilic la sfârșit de toamnă: „Are multe beneficii”

Nu este prima dată când Mihaela Bilic recunoaște că nu consumă fructe, din cauză că induc senzația de foame și conduc astfel la îngrășare. Medicul nutriționist a dezvăluit de această dată însă, un fruct pe care îl recomandă tuturor românilor la sfârșit de toamnă. Oferă senzația de sațietate și, în plus, e de sezon.

Nimănui nu-i este străin cântecul de sezon „Galbenă gutuie”. Se vorbește în el despre un fruct folosit încă din timpuri străvechi. Inițial, a fost cultivat în diferite părți ale Asiei și Mediteranei. Cultivarea sa a avut loc încă din Grecia antică și Roma, unde servea drept simbol al iubirii și fertilității.

Deși nu foarte mulți români cultivă gutuie astăzi, ele sunt cele mai apropiate fructe-rude ale merelor și perelor, potrivit specialiștilor. Au fost folosite în medicina populară zeci de ani, însă cercetările în acest sens se află încă în stadii incipiente. Poate fi consumat, în schimb, cu încredere.

Citește și: Cum faci sirop de gutui, ca la bunica la țară. Ce beneficii are pentru sănătatea ta

Mihela Bilic nu este o fană a fructelor, pentru că fac poftă de mâncare și îngrașă. Totul ține de cantitatea consumată. Medicul nutriționist a mărturisit că singurul fruct pe care îl poate consuma fără să își facă griji privind masa corporală este gutuia.

Gutuia nu poate fi mâncată nici repede, nici în cantități mari. Medicul nutriționist recomandă tuturor românilor să o consume cu încredere, fără griji privind silueta.

„Pe lângă lecția moderației și a mestecatului îndelungat, gutuia are multe beneficii: vitamina C cât să pună în umbră toate citricele, cu kiwi la un loc!”, a spus Mihaela Bilic, explicând că vitamina C se oxidează la contact cu aerul, fiind și motivul pentru care gutuia se înnegrește.