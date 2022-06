Fructul pe care îl mănâncă în fiecare zi Prințesa Anne. Așa menține o siluetă de invidiat

Prințesa Anne Elizabeth Louise Alice a ajuns la frumoasa vârstă de 71 de ani, însă se menține într-o formă de zile mari. Are un stil de viață sănătos, iar în fiecare dimineață consumă același fruct de ani de zile. Care este secretul?

Ce fruct mănâncă zilnic Prințesa Anne

La 71 de ani, Prințesa Anne Elizabeth Louise Alice se menține foarte bine. Sora lui Charles are un secret pe care cu toții îl știm: o dietă sănătoasă cu fructe și legume. În fiecare dimineață, pentru a-și începe ziua, Prințesa Anne are un mic dejun pe care nu mulți îl au.

Nu este nimic extravagant, însă este foarte sănătos. Prințesa Anne Elizabeth Louise Alice consumă în fiecare dimineață un castron cu fructe, în special banane, care o ajută să digere mult mai ușor mâncarea.

Bananele preferate ale Prințesei Anne sunt cele foarte coapte, aproape negre, deoarece sunt foarte bogate în antioxidanți.

„Prințesa Anne a preferat aproape întotdeauna bananele aproape negre – prea coapte – pentru că se digeră mai ușor”, a mărturisit Darren.

Fiica Prințesei Anne, Zara Tindall, spune că mama ei are mereu la ea un kiwi. Fructul este foarte bogate în vitamina C și vitamina K, iar atunci când simte că nu mai are energie îl consumă.

Potrivit specialiștilor în nutriție, kiwi are multiple benefice asupra organismului uman, iar o banană maro are o mare putere antioxidantă.

Jubileul de platină al reginei Elisabeta a II-a

2 iunie 2022 este o zi specială pentru Regatul Unit al Marii Britanii. În această zi începe Jubileul de Platină al reginei Elisabeta, în onoarea împlinirii a 70 de ani de la încoronare. Pentru a marca evenimentul, sunt organizate celebrări în Regatul Unit și în Commonwealth.

Regina Elisabeta a II-a a urcat pe tron la doar 25 de ani, pe 6 februarie 1952, după ce a decedat tatăl ei, regele George al VI-lea. Niciun monarh britanic nu a domnit atât de mult precum Regina Elisabeta a II-a.

Prințul Charles, Prințul William și Prințesa Anne au deschis parada militară, la Jubileul de Platină, iar în spatele lor, într-o trăsură, s-au aflat Catherine, ducesa de Cambridge, alături de Camilla, ducesa de Cornwall.

Înainte de începerea evenimentului, Casa Regală Britanică a lansat un portret al suveranei în vârstă de 96 de ani. Fotografia a fost făcută de către Ranald Mackechnie.