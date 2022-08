Frații Dedeman dau o nouă lovitură în România. Ce au cumpărat acum

Frații Dedeman dau o nouă lovitură în România, făcând o achiziție strategică. Investiția se află lângă un magazin Dedeman, al căror proprietari sunt renumiții frați de la Bacău. Ce au cumpărat acum, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

Frații Pavăl, investiție strategică. Ce au cumpărat

Frații Pavăl, patronii Dedeman, cel mai mare retailer local de bricolaj, au cumpărat 15 hectare de teren în comuna Agigea, județul Constanța, lângă canalul Dunăre-Marea Neagră, aproape de magazinul pe care îl au deja în zonă și de Selgros.

Valoarea de achiziție a terenului ar fi cuprinsă între 3,75 milioane de euro și 5,25 milioane de euro.

Nu se cunoaște la ce va fi folosit terenul, deocamdată

„Deocamdată nu am luat o decizie cu privire la destinația viitoare a terenului. În prezent, explorăm mai multe oportunități pentru valorificarea acestuia”, au declarat reprezentanții Dedeman, conform profit.ro.

De asemenea, de curând, oamenii de afaceri Dragoș și Adrian Pavăl au intrat ca favoriți în cursa pentru cumpărarea întregului portofoliu de proprietăți deținut de investitorul imobiliar austriac CA Immo din România, o tranzacție cu o valoare potențială de peste 400 de milioane de euro, fiind cea mai mare consemnată vreodată pe piața imobiliară locală.

Frații Pavăl ar putea ajunge cei mai mari proprietari de spații pentru birouri

CA Immo urmează să selecteze una dintre cele 5 oferte primite, iar dacă se concretizează tranzacția, frații Pavăl vor urca de pe locul 5 direct pe locul 2 în clasamentul celor mai mari proprietari de spații pentru birouri din România, după Globalworth și depășind competitori precum AFI Europe, Immofinanz și Liviu Tudor.

După ce au transformat Dedeman în cea mai mare companie antreprenorială din țară, frații Pavăl au început să își diversifice investițiile.

Câți bani au investit frații Pavăl în imobiliare

Până acum, spre sectorul imobiliar au direcționat cei mai mulți bani. Astfel, au plătit circa 200 de milioane de euro pe complexul de birouri The Bridge, cea mai mare tranzacție din istoria pieței imobiliare românești, alte peste 120 de milioane de euro pe complexul The Office din Cluj-Napoca și 50 de milioane de euro pentru complexul de birouri Dacia One din Capitală.

De asemenea, patronii Dedeman au încheiat un parteneriat cu omul de afaceri Ionuț Dumitrescu și firma acestuia, Element Industrial, prin care dezvoltă și vând parcuri industrial-logistice lângă orașe mari din România.

Ce afaceri mai au patronii Dedeman

Astfel, frații Pavăl au acum afaceri și în construcții (Cemacon), în industrie (Alro), viticultură (Purcari Wineries), restructurare companii (ROCA Investments), pe piața colectării de deșeuri (Ecorep Group), a panourilor fotovoltaice (Simtel), unde și-au crescut de curând participația de la 5% la 8,1%, în transport fluvial (Transport Trade Services), precum și în farmacii (Farmacia Tei și Bebe Tei).