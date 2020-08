Fratele lui Emi Pian cutremură lumea interlopă. Au vrut să-l omoare: este tăiat pe gât. De unde a pornit totul

Fratele lui Florin Mototolea, supranumit și Emi Pian, a făcut dezvăluiri cutremurătoare în timp ce fostul lider al clanului Duduianu era condus pe ultimul drum. Acesta a mărturisit că, în urmă cu trei ani, cei care i-au ucis fratele au vrut să facă același lucru și cu el.

Ce spune fratele lui Emi Pian

Fratele lui Emi Pian nu știe însă dacă interlopii au vrut să se răzbune, dar a ținut să spună că totul ar fi fost premeditat. În sprijinul spuselor sale argumentează că lui i s-a dorit moartea, însă nu s-a reușit.

”Nu știu dacă a fost de răzbunare, asta nu știu… Dar știu că, în urmă cu trei ani, au vrut să mă omoare și pe mine. Asta s-a întâmplat prima dată, acum trei ani. Eram la o petrecere acum trei ani, au vrut să mă omoare pe la spate, uitați (își arată semnul pe gât) dar au fugit, până la urmă. Acum au reușit! Totul pleacă de la bani”, a dezvăluit cel care acum își plânge fratele care a fost ucis în noaptea de luni spre marți, conform cancan.ro.

I s-au oferit bani pentru tăietura de la gât

În plus, fratele lui Emi Pian a mai spus și că i s-au oferit 100.000 de euro pentru tăietura cu care s-a ales atunci când rivalii ar fi vrut să-l ucidă, în urmă cu tre ani.

”La noi nu există Stabor… Uite, mie mi s-au oferit 100.000 de euro pentru tăietura asta pe care o am aici, dar nu am luat niciun ban. Iar pentru fratele meu nu există nicio sumă care să ne fie dată! Noi avem bani, avem tot ce ne trebuie, am muncit pentru asta, ne-am chinuit, nu am făcut banii cu droguri! Să vină cineva și să spună: mă, ai tâlhărit, ai furat, ai spart! Eu am făcut pușcărie pentru permis, nu pentru altceva!”, a mai declarat fratele lui Emi Pian.