Francezul contorsionist care a intrat cu tot corpul într-o găleată: ‘E altă specie de om’

Un francez contorsionist i-a pus la grea încercare pe jurații de la Românii au Talent, Sezonul 12, ediția de vineri, 4 martie 2022. Strauss Serpent este congolez și trăiește în Franța, iar pe tot parcursul numărului său de contorsionism s-au auzit numai replici precum: „du-te, bă, d-aici, cum face ăsta așa?”, „Ce mobilitate are. N-are oase!”, ”În halul ăsta n-am văzut în viața mea” sau „E altă specie de om”. Ei bine, „Șarpili”, așa cum l-a denumit, la final, Mihai Bobonete, este cât se poate de „viu” și de… „uman”.

Strauss Serpent, un congolez și trăiește în Franța, „s-a rupt” în figuri, pe scenă, iar privitul la el a însemnat pentru jurați și durere, dar și plăcere. Jurații au luat cuvântul la final.

„Mihai Bobonete: Eu trebuie să spun că am mai văzut contorsioniști, dar ce am văzut astăzi a fost puțin peste nivelul meu de percepție, nu știu cum dracu ai făcut să te rupi în halul ăla, cum faci să ai picioarele într-o parte și corpul în altă parte. Nu pot să concep că un om viu poate să facă treaba asta. Pe lângă asta trebuie să spun că mi-a plăcut că a fost și puțin umor. Până la final când ai intrat în găleată. Eu am crezut că o sări în ea. Dacă și săreai și intrai cu totul acolo era de Golden Buzz, crede-mă.

Dragoș Bucur: Serpent, nu știu dacă am zis vreodată asta în emisiunea asta până acum, dar e incredibil momentul tău. Fiecare celulă din corpul tău a devenit ca o bilă de cauciuc pe care ai luat-o și ai dat-o de toți pereții. E foarte tare ce ai reușit să faci cu propriul tău corp.

Andi: Ai reușit să faci un moment care probabil că va fi discutat, paradiscutat, o să devină viral pe internet, numărul e dus la limită. Uneori e atât de spectaculos că aproape nu îndrăznești să te uiți la ceea ce vezi”, au fost comentariile juraților.