Fotomodelul care face milioane pe rețelele de socializare. Gestul extrem care a făcut-o celebră în toată lumea

Fotomodelul care face milioane pe rețelele de socializare! Pentru românii care nu sunt pasionați de fotbalul american, numele de Kelly Kay Green nu înseamnă nimic. Dar, restul lumii avea să facă cunoștință cu ea pe 2 februarie 2020. Kelly Kay Green este un model și influencer de Instagram care a fost arestată la Super Bowl, în 2020. Atunci tânăra a încercat să traverseze terenul în fugă. A fost acuzată de violare de domiciliu și susține că ar fi fost tratată dur de către agenții de securitate care au oprit-o. În cazul tinerei, judecătorii luau decizia de a fi arestată la domiciliu. Decizia instanței a dus la o și mai mare popularitate pentru tânăra influenceriță.

Kelly Kay Green, un model Instagram, a fost placată în timpul unei invazii eșuate la Super Bowl, pe 2 februarie 2020. După arestare, tânăra avea să fie eliberată după o noapte în celulă. În vârstă de 27 de ani, a fost văzută părăsind închisoarea, la 24 de ore de la incident. Ulterior o instanță decidea în cazul ei, arestul la domiciliu. Dar noaptea petrecută în închisoare a propulsat-o pe Kelly Kay spre faima pe care și-o dorea.

Într-un interviu acordat celor de The New York Times, tânăra a ajuns la concluzia că „internetul răsplătește o cascadorie criminală”. Kelly a mai explicat că acea cascadorie a ei nu a fost atât de ușoară ca și cum ar fi alergatul pe teren.

Imaginile filmate de un fan apropiat de incident o arată pe Kelly Kay Green fiind escortată de pe teren după încercarea ei de a se strecura. În ultimele momente ale filmulețului, care este postat mai jos, ea este văzută trăgându-și rochia în sus pentru a-și dezvălui bikini pe dedesubt.

Kelly Kay Green a mai spus în același interviu că a avut atât de multă adrenalină în timpul cascadoriei încât nu-și amintește momentul în care a fost abordată de securitate.

Tânăra spune că, după aceea, au „aruncat-o” în celula de detenție de sub stadion. Green explică faptul că îi era foarte frig și, pentru că rochia i se rupsese în timpul cascadoriei, purta doar bikini.

Tânăra a fost lăsată să stea pe podeaua de beton a celulei de detenție timp de opt ore fără a fi procesată sau arestată, până când a fost adusă la Miami-Dade County pentru procesare și înregistrare.

Green a postat frecvent pe Instagram, de la producerea incidentului, mai multe fotografii și videoclipuri cu cascadoria pe Instagram, inclusiv poza ei de identificare.

Security personnel tackled Kelly Kay who tried to run onto the field during the first half of the #SuperBowl. pic.twitter.com/KcyRP8Yzh1

— SUPER. BOWL. CHAMPIONS. 💚 (@LuisNFL96) February 3, 2020