Fotografia postată de Anamaria Prodan după ce fostul iubit a fost arestat. Reacţia vedetei în cazul lui Flavius Nedelea

Fostul iubit al Anamariei Prodan trece prin clipe grele în acest moment. Celebrul om de afaceri a fost reținut de poliție, după ce au fost făcute descoperiri grave în cazul lui. La scurt timp după cele întâmplate, impresara a publicat o imagine care a ridicat multe semne de întrebare. Vedeta suferă din cauza problemelor în care a intrat Flavius Nedelea.

Flavius Nedelea, fostul ei iubit, a fost arestat vineri, 19 octombrie, după ce a fost acuzat într-un dosar de prostituție. În localurile pe care le deține, angajatele pe care le are ar fi întreținut relații cu clienții de acolo, pe care chiar el le monitoriza.

Anamaria Prodan nu a fost informată despre cele întâmplate și ar fi aflat din presă de acest scandal. Fostul ei iubit a fost reținut și acum încearcă să își dovedească nevinovăția.

Contactată de jurnaliștii de la spynews.ro, Anamaria Prodan nu a dorit să facă alte declarații. Impresara s-a dovedit foarte deranjată de cele întâmplate și nu a vrut să comenteze, pe motiv că nu ar fi vinovat.

Celebrul om de afaceri nu ar deține niciun club, ci numai restaurante, iar lucrurile despre care vorbesc autoritățile nu s-ar explica. Vedeta s-ar fi dovedit foarte deranjată de faptul că numele ei este asociat cu cel al fostului iubit, mai ales într-un asemenea context.

Anamaria Prodan a publicat o imagine care a atras atenția internauților. Vedeta este foarte activă în mediul online și îi ține la curent pe fanii ei cu tot ce este nou, dar de data aceasta a făcut o postare care i-a pus pe toți pe gânduri.

Impresara s-a fotografiat dis de dimineață în mașină și a urcat imaginea pe rețelele de socializare. Se poate observa că este foarte abătută, probabil din cauza celor întâmplate cu fostul ei iubit. Deși îi ia apărarea si crede că situația se va rezolva, este vizibil afectată de problemele lui Flavius Nedelea.

În plus, vedeta poartă pe cap un accesoriu pentru care, de obicei, optează femeile care poartă doliu. Nu a pus nicio descriere la fotografie și a dezactivat opțiunea de comentarii, semn că nu vrea să dea nimănui explicații.

Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au avut parte de o relație de scurtă durată, dar s-au iubit intens. Au fost fericiți împreună și formau un cuplu perfect, dar nu ar fi avut un viitor, așa cum spunea impresara.

Vedeta a spus că fostul ei își dorea o familie adevărată, o femeie care să îi ofere și un copil, vis pe care ea nu i-l putea îndeplini. Cu toate acestea, păstrează și acum legătura și au rămas în relații foarte bune, în ciuda celor întâmplate între ei.

Prodanca are numai cuvinte de laudă la adresa milionarului. Niciodată nu l-a vorbit de rău, nici măcar după despărțire, luându-i mereu apărarea când au apărut bârfe despre el. Chiar dacă acesta și-a făcut altă relație între timp, ei tot ar mai fi vorbit, în calitate de prieteni.

Niciodată nu s-au certat și amândoi au vorbit frumos despre relația lor. Bărbatul a mărturisit că nu s-au înșelat, nu și-au greșit niciodată mult, dar au ajuns la concluzia că le este mai bine separat, dar în relații bune.

„Nu știu dacă mă regretă sau nu. Știu că am rămas într-o relație de prietenie foarte frumoasă, sinceră. Suntem foarte buni prieteni. Ruptura nu a venit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi.

Nu a existat înșelat sau certuri. Am căzut de comun acord că așa este mai bine. Am avut anumite motive personale amândoi, pe care le-am discutat și am considerat că este mai bine așa”, a spus Flavius Nedelea la Antena Stars.