Fostul iubit al Anamariei Prodan a cucerit-o pe fosta lui Alex Bodi. Cum s-au fotografiat Flavius Nedelea şi Iulia Sălăgean

Rețelele de socializare s-au încins după recenta postare, iar fanii au văzut cum s-au fotografiat Flavius Nedelea şi Iulia Sălăgean. Dacă e să ne luăm după imagini, am putea spune că fostul iubit al Anamariei Prodan a cucerit-o pe fosta lui Alex Bodi. Citește mai departe și află cum s-au fotografiat Flavius Nedelea şi Iulia Sălăgean.

După scandalul divorțului de Reghecampf, Anamaria Prodan surprindea pe toată lumea, apărând la brațul unui nou bărbat în viața ei.

Acesta era Flaviu Nedelea, dar, conform acestuia, relația nu a durat prea mult, cei doi despărțindu-se de comun acord:

”Nu știu dacă mă regretă sau nu. Știu că am rămas într-o relație de prietenie foarte frumoasă, sinceră. Suntem foarte buni prieteni.

Ruptura nu a venit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi. Nu a existat înșelat sau certuri.

Am căzut de comun acord că așa este mai bine. Am avut anumite motive personale amândoi, pe care le-am discutat și am considerat că este mai bine așa”, povestea în iunie Flavius Nedelea la Antena Stars.