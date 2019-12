FOTO Vica Blochina i-a făcut ”cadou” lui Cătălin Botezatu toate săruturile dintre ei, de până acum. Imaginile care i-au intrigat pe fani

Vica Blochina s-a gândit a ieșit în evidență și de data aceasta. Fosta balerină i-a dăruit lui Cătălin Botezatu ceva aparte. Ziua iubitului designer sigur va fi una pe cinste, mai ales cu Vica alături. Cum i-a dăruit toate sărutările lor?

Vica Blochina, cadou special pentru Cătălin Botezatu

Vica Blochina i-a făcut o surpriză aparte de ziua lui Botezatu. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă i-a oferit un mesaj deosebit și intrigant pentru unii fani. De asemenea, nici imaginile postate în dreptul pozelor nu au fost departe. Vedeta a recunoscut că Botezatu sărută foarte bine, mulțumindu-i implicit pentru momentele prețioase pe care i le-a oferit.

„Happy birthday the PERFECT MAN!! The best Kisser from@the planet!! @catalinbotezatu1”, a fost mesajul Vicăi Blochina din dreptul surprizei pentru Cătălin Botezatu. Cei doi sunt cunoscuți ca fiind prieteni foarte buni. Nu ratează niciodată să-și facă planuri împreună, să se viziteze sau să-și ofere aprecierea în public. Din grupul apropiat al lui Botezatu, pe lângă Vica, mai face parte și nelipsita Raluca Bădulescu.

Vedetele s-au înghesuit să-i trimită urări

„It is YOU , the ONE and ONLY KING of all times and the KING of my heart FOREVER @catalinbotezatu1 👑❤️LA MULȚI ANI dragostea vieții noastre, la mulți ani rege soare superb ❤️🎂👑✨🌟❤️ may you always shine upon us #teador”, a fost mesajul Ralucăi Bădulescu, colegă cu acesta și la masa juriului de la emisiunea Bravo, ai stil. De asemenea, cei doi sunt parte a unei rubrici extrem de iubite de prezentatorii show-ului lui Teo, rubrică în care critică alegerile vestimentare ale vedetelor de la diverse evenimente.