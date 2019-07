FOTO Cum arată șefa de promoție a Academiei de Poliție. Imaginea a făcut furori pe Facebook

Mii de tineri se luptă pentru un loc de student la Academia de Poliție. Mulți visează la o slujbă și o uniformă de polițist care să vină ”la pachet” și cu respect și demnitate. Însă, în timp ce unii se împing pe la ușile instituției, alții termină. Cum arată șefa de promoție a Academiei de Polție? Imaginea a făcut furori pe Facebook!

Cum arată șefa de promoție a Academiei de Poliție?

O ”căruță” cu tineri, însoțiți de părinții lor, s-a răsturnat în fața Academiei de Poliție. Toți stau la coadă cu speranțe mari că vor primi unul din cele 290 de locuri de viitori polițiști. Mulți sunt încântați de salariul stabil și sporurile pe care le vor putea primi după ce înaintează în grad. Pe lângă aceste puncte forte…stai să vezi fetele. Doar să o privești pe șefa de promoție și te și muți în fața instituției.

Că tot o laudă internetul pentru armonia chipului său, să vedem cum de a dat lumea de ea. În urmă cu câteva zile, pe pagina de Facebook a MAI au fost postate câteva cuvinte, însoțite de fotografia unei polițiste, cu grad de subinspector.

„Ea este șefa de promoție a Academiei de Poliție "A.I Cuza", anul 2019. Diana are 23 de ani și a absolvit cu media generală 9,84. Felicitări, Diana! Mult succes în carieră!".

Urarea MAI către Diana a fost ingenioasă, căci pagina instituției a fost luată cu asalt de internauți. La ora postării știrii, fotografia înregistrează peste 17 mii de reacții gen like, wow și ador, aproape opt sute de comentarii și 800 de distribuiri. Despre admiterea din acest an la Academiei, reamintim că Ministerul de Interne a anunțat că a modificat structura probei sportive de anul viitor, după ce a analizat ultimele situații întâlnite de oamenii legii pe teren. Astfel, oficialii vor să se asigure că în acest fel studenții au abilități pentru a putea să mânuiască armele.