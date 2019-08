Andreea Bălan, pretenții de divă la nuntă. Își alege invitații pe considerente de look, după cum chiar ea recunoaște

Andeea Bălan a stârnit o multitudine de comentarii după ultimele afirmații în privința nunții sale. Artista a susținut că-i va alege pe invitați pe sprânceană, în funcție de look-ul lor. Ce explicații a oferit cântăreața despre noile „restricții” exigente pe care le pune celor prezenți?

Andreea Bălan și George Burcea se vor căsători religios pe data de 15 septembrie. Cei doi s-au cunanat civil pe 10 august, iar acum sunt pe ultima sută de metri în pregătirile ultimelor detalii de la frumosul eveiment. Nașii vor fi nimeni alții decât Aurelian Temișan și Monica Davidescu. În aceeași zi va avea loc și botezul mezinei, Clara Maria, lucru care intensifică emoțiile și pretențiile zilei pentru familie și nu numai. Potrivit cancan.ro, Andreea Bălan se confruntă cu câteva probleme chiar înaintea marelui eveniment.

Aceasta și-a invitat fanii la cununie, dar s-a râgândit, fapt pentru care este nevoită să le explice de ce nu mai dorește prezența lor. Totul a început la concertul de debut al noii variante Andre, varianta 2019, când Andreea, la Arenele Romane, și-a invitat fanii să participe la slujba religioasă. Desigur că majoritatea au răspuns pozitiv, iubind-o pe solistă deja de ani buni. Cu toate astea, scenariul s-a modificat, așa că actuala doamnă Burcea a trebuit să explice cum și de ce.

„Biserica este foarte, foarte, foarte mică în interior și nu va fi loc pentru rude dacă voi sunteți foarte mulți. În plus, nu doresc să fiu stresată că faceți poze fără să știu, cum unii dintre voi facețiȘi cel mai important lucru este faptul că se filmează și voi pune cadre în noul meu videoclip muzical și toți cei care vin trebuie să arate și să fie îmbrăcați impecabil. Toți cei din biserică sunt aleși pe considerente de look. Pentru mine e o filmare de clip foarte importantă. Totodată, în curte nu doresc buluceală și să stau la poze pentru că am de făcut pozele pentru presă și online”

Andreea Bălan