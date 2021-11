Fotbalistul refuzat de o echipă din cauza orientării sexuale. Ce mărturisire l-a șocat pe patron

Fotbalistul refuzat de o echipă din cauza orientării sexuale. Foarte puțini sportivi îndrăznesc să-și afișeze, în mod public, preferințele sexuale dacă sunt „altfel” decât cele clasice. Mai ales în sporturi considerate, în mod tradițional mai ales bărbătești, cum e și fotbalul. Startul a fost dat de un jucător britanic din anii 80-90. Luna trecută, Josh Cavallo, un internațional australian de tineret, a făcut aceeași mărturisire. Iar, zilele trecute, un jucător spaniol a făcut o dezvăluire similară, la un post de radio, fără a-și da numele, deși a spus că poate fi ușor de recunoscut după voce de către cei care-l cunosc.

Fotbalistul refuzat de o echipă din cauza orientării sexuale. Această problemă a rămas una delicată în lumea sportului. Mai ales în domenii considerate, tradițional, bărbătești, orientarea sexuală diferită de cea „clasică” este recunoscută foarte rar. Sportivii se tem de reacția celor din jur, de la colegi, la cluburi etc. Primul care a avut curajul de a se declara gay a fost fotbalistul englez Justin Fashanu, jucător care a ajuns și în naționala U21 a Angliei, trecând pe la echipe ca Nottingham Forest, dar și Manchester City.

În 1990, Fashanu și-a făcut publică orientarea sexuală, apoi, 5 ani mai târziu, s-a mutat în campionatul nord-american. A fost primul jucător de culoare pentru care s-a plătit suma de 1 milion de lire sterline pentru un transfer. În 1998, la doar 37 de ani, s-a sinucis după punerea sa sub acuzare, în SUA, pentru o presupusă agresiune sexuală asupra unui minor pe care Fashanu a negat-o vehement în scrisoarea sa de adio.

Fotbalistul care i-a urmat exemplul și și-a dezvăluit orientarea sexuală diferită a fost, abia luna trecută, Joshua Cavallo (21 de ani), jucătorul echipei australiene Adelaide United. Internaționalul australian de tineret a recunoscut public că este homosexual. Gestul său a fost salutat și apreciat de multe vedete ale fotbalului, printre care Gerard Pique și Antoine Griezmann. De curând, un fotbalist spaniol a trimis o scrisoare anonimă, apoi a intrat în direct la un radio din Spania pentru a mărturisi că este bisexual.

El nu și-a dezvăluit identitatea, dar a afirmat că poate fi recunoscut după voce de către toți cei care-l cunosc. Jucătorul a povestit situațiile mai puțin simple prin care a trecut, din cauza faptului că preferințele sale sexuale erau vizibile pentru colegi și conducătorii cluburilor.

Mi-ar plăcea ca ceea ce mi s-a întâmplat să rămână un eveniment izolat. Nu reprezintă viața mea de zi cu zi. Dar mă gândesc cu o oarecare tristețe la momentul în care un coechipier a făcut glume nepotrivite despre orientarea mea. Am înțeles că nu are sens. M-am dus sa vorbesc cu el, m-a deranjat, i-am spus și gata. Din acel moment și-a cerut scuze și nu au mai apărut probleme. Am o relație bună cu el.

Celălalt caz la care mă gândesc: A existat o echiăa care m-a refuzat din acest motiv. Nu sunt extrem de afectat. Decât să merg la un club unde președintele are o astfel de gândire, prefer să nu mă duc. S-a întâmplat, dar este un lucru izolat”, a spus jucătorul spaniol, potrivit AS.