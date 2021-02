Fotbalistul care i-a dat mare țeapă Anamariei Prodan. Impresara e furioasă, ce a mai pățit

Transferul lui Dennis Man face victime, iar conflictul dintre Gigi Becali și Anamaria Prodan se adâncește, căci impresara iese la atac.

Dacă până ieri Anamaria Prodan credea că fostul atacant al FCSB îi va rămâne fidel, situația s-a schimbat în numai câteva ore. Impresara a aflat din presă faptul că jucătorul său ar fi căzut deja la învoială cu Giovanni Becali.

„Am citit și eu, dar nu știu să vă spun nimic mai mult. Am vorbit cu el până ieri,totul era ok ! Și cu tatăl lui. Habar nu am și nu mai stau să-mi stric vacanța. Am acte perfect făcute! Contract care trebuie respectat de ambele părți, valabil până în luna septembrie. Dacă este adevărat, atunci el este un trădător. Rezilierea se face așa cum scrie în contract. 500.000 euro, precum și plata a 10 % din cât încasează anual de la Parma”, a declarat Anamaria Prodan pentru Playsport.