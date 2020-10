Fotbalist șantajat de o femeie cu care a avut relații intime. Cum l-a prins în plasă ca să îl stoarcă de bani

Nicklas Bendtner a fost unul dintre cei mai apreciați atacanți danezi din ultimii ani și a jucat pentru Arsenal și Juventus. Cu un CV atât de impresionant, fotbalistul are și un cont bancar pe măsură. Lucru de care a încercat să profite și o domnișoară care își dorea o pereche de… silicoane. Bendtner și respectiva domnișoară au avut o relație în 2009, când fotbalistul avea 21 de ani și juca pentru Arsenal. Danezul a crezut că este doar o aventură, dar planurile sale puteau fi serios date peste cap. Femeia l-a anunțat că este însărcinată și că va avea nevoie de un ajutor financiar. Era vorba despre o operație de implanturi mamare, pe care Bendtner a acceptat să o achite.

Bendtner a fost logodit cu o baronesă a cărei avere este de 500 de milioane de euro! Iar acum are o relație cu un model celebru

„«Ce înseamnă asta?», am întrebat eu. «Înseamnă că va trebui să plătești pentru o pereche nouă de sâni pentru mine», mi-a răspuns. Așa am ajuns să îi plătesc vizita la chirurgul estetician”, a povestit Nicklas Bentdner dialogul pe care l-a avut cu femeia, conform The Sun.

Dezvăluirea amuzantă a fost făcută în carte autobiografică „Both Siders”, pe care Nicklas Bendtner a lansat-o astăzi. Fotbalistul de 32 de ani a pus capăt carierei în vara acestui an. Dar oricum nu mai avea echipă din iarnă, când își reziliase înțelegerea cu FC Copenhaga, unde a stat doar 4 luni. A fost transferat de Arsenal în 2004, când avea doar 16 ani. A fost mult timp văzut ca un talent uriaș, dar nu și-a atins potențialul. A fost sub contract cu Arsenal timp de 10 ani, dar în mare parte din această perioadă a fost împrumutat. Inclusiv la Juventus, timp de un sezon. În 2014 era transferat definitiv de VfL Wolfsburg. Are 81 de selecții la naționala Danemarcei și 30 de goluri marcate.

Bendtner are un băiat cu baroneasa Caroline Iuel-Brockdorff, cu 13 ani mai mare, dar și cu o avere estimată la 500 de milioane de euro. Cei doi au fost împreună aproximativ un an și jumătate, au fost și logodiți, dar s-au separat la scurt timp după nașterea copilului. În prezent are o relație cu modelul Philine Roepstorff.