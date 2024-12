Accident aviatic grav în Coreea de Sud: Un avion cu 181 de oameni la bord s-a prăbușit

O nouă tragedie aviatică petrecută duminică dimineață, 29 decembrie 2024, pe aeroportul din Muan, Coreea de Sud, a zguduit întreaga lume. Un avion Jeju Air cu 181 de persoane la bord, care efectua un zbor de la Bangkok, s-a prăbușit și a luat foc la aterizare. Incidentul, cauzat probabil de o coliziune cu păsări și condiții meteorologice nefavorabile, a dus la pierderi de vieți omenești și a marcat primul accident mortal din istoria companiei aeriene.

Zborul JJA-2216 a întâmpinat dificultăți în jurul orei 09:03 (ora locală), când aeronava, un Boeing 737-8AS, a aterizat cu motoarele fumegând și a lovit un obstacol la capătul pistei.

Din păcate, impactul devastator a lăsat doar doi supraviețuitori – doi membri ai echipajului, un bărbat și o femeie, care au fost salvați din secțiunea de coadă a avionului. Potrivit autorităților, aceștia au suferit răni medii spre severe și primesc îngrijiri medicale.

Echipele de intervenție au trecut de la operațiuni de salvare la recuperare, căutând trupuri neînsuflețite care ar fi putut fi aruncate în afara aeronavei din cauza forței impactului.

Aceasta este prima tragedie aviatică mortală din istoria Jeju Air, o companie aeriană low-cost fondată în 2005. Avionul implicat, construit în 2009, avea un istoric operațional solid, potrivit platformei Flightradar.

În imagini video difuzate de media locală, aeronava poate fi văzută aterizând cu fum ieșind din motoare, înainte de a lovi un obstacol și de a fi cuprinsă de flăcări.

Incidentul vine la doar patru zile după prăbușirea unui avion Azerbaijan Airlines în Kazahstan, în circumstanțe similare, ceea ce atrage atenția asupra siguranței zborurilor din regiune.

Președintele interimar al Coreei de Sud, Choi Sang-mok, a convocat o reuniune de urgență pentru a coordona răspunsul autorităților la tragedie.

Acesta a cerut mobilizarea tuturor resurselor disponibile pentru salvarea și recuperarea victimelor și urmează să viziteze Muan pentru a evalua situația.

Deși ancheta oficială privind cauzele accidentului este în desfășurare, coliziunea cu păsări și condițiile meteo dificile sunt considerate factori declanșatori.

Această tragedie, care a dus la pierderea a 96 de vieți, reprezintă cel mai grav incident aviatic în Coreea de Sud din 1997, când un avion Korean Air s-a prăbușit, provocând peste 200 de victime.

