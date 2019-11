Fostul soț al Andreei Berecleanu ar putea rămâne fără job, din cauza lui Ludovic Orban. Ce se întâmplă cu Andrei Zaharescu

Momente grele pentru fostul soț al Andreei Berecleanu. Din păcate, acesta ar putea să rămână fără locul de muncă, din cauza lui Ludovic Orban. Ce se întâmplă cu tatăl copiilor prezentatoarei?

Guvernul Orban ar putea să-i cheme din nou pe Andrei Zăhărescu ș Cătălin-Radu-Dancu în funcția de consul general în cadrul Cape Town și respectiv la consul la New York, conform unor surse politice, informează mediafax.ro. Există posibilitatea ca Executivul să aprobe două proiecte de hotărâre în sensul acesta. Totul va fi posibil într-o ședință care ar putea avea loc în cursul zilei de miercuri. Andreei Zăhărescu a primit titulatura de consul general la Cape Town în anul 2013, în perioada Cabinetului Ponta. Cătălin-Radu Dancu a fost numit consul general la New York în luna iunie a lui 2017, după hotărâre de atunci, Sorin Grindeanu.

Premierul actual al României a susținut miercuri seară că a schimbat doi consuli. De asemenea, și fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a avut aceeași soartă. Acesta a mai menționat că „e în pregătire” schimbarea consulului general al României. Mai mult decât atât, liderul Partidului Național Liberal a spus că dorește blocarea instalării „clientelei pesedinte” din interiorul instituțiilor publice. Nelu Barbu a fost numit pe data de 14 octombrie în funcția de consul general la Shanghai, cu ajutorul deciziei Vioricăi Dăncilă.

”Eu am fost avocatul familiei foarte mult timp. Eu Şi fosta mea soţie am fost prieteni de familie cu Andreea şi Andrei. Motivul divorţului nu îl pot spune, deoarece s-a vrut ceva amiabil şi discret. El trebuie să plătească pensie alimentară o treime din salariul lui. El are 5.000 de dolari salariu de consul. Acum s-a ajuns la o sumă de aproape 10.000 de euro. Zaharescu o înşela pe Andreea cu soţia mea. A început cam prin 2010. El era cu Andreea atunci. Au fost o perioadă separaţi, dar s-au combinat când el era purtător de cuvânt. Nu s-a putut până atunci. Eu nu i-am spus Andreei nimic, abia apoi, după ce a aflat din altă parte, am discutat despre asta”

Călin Giurgiu, avocat