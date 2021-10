Fostul concurent Survivor România care s-a împăcat cu colega lui: ”Mi-e dor să o văd”

Împăcare surpriză între foștii concurenți de la Survivor România! Emisiunea de la Kanal D nu doar că le face pe vedete să treacă prin diferite probe complicate, dar și ajută la formarea unor legături indestructibile.

În timp ce mulți fani Survivor România 2021 sperau ca Albert Oprea și Simona Hapciuc să formeze un cuplu, se pare că situația a luat o turnură neașteptată în cazul lor! Fostul concurent a supărat-o pe aceasta, așa că fosta Faimoasă a rupt orice legătură pe care o aveau.

Albert Oprea și-a cerut scuze pentru faptul că a greșit față de Simona Hapciuc, dar fosta concurentă de la Survivor România 2021 nu a vrut să stea la discuții. Acesta a făcut tot posibilul să se împace cu ea și să o facă să uite de supărare. Iată că, într-un final, ei au reușit să treacă peste probleme!

„De prietenie (n.r.relația pe care o au în prezent). Pentru că am fost acum, în ultima perioadă, certați. S-a supărat pe mine pentru treaba aia, de atunci, pentru că nu am ajuns când i-am promis undeva, nu am mai putut să ajung.

S-a supărat pe bună dreptate. Mi-am cerut scuze. Am vrut să mă revanșez, dar nu prea mi-a dat ocazia. Nu am mai vorbit o perioadă și după am simțit nevoia să îi scriu.

I-am scris ce mai face, cum se mai simte. Am simțit că am greșit rău față de ea. În ultima perioadă i-am scris, recent. Trebuia să ne vedem chiar astăzi.”, a spus Albert Oprea pentru WOWbiz.