Fostul concurent Survivor România cu care Simona Hapciuc ar fi vrut să aibă o relație. S-a aflat abia acum

Survivor România s-a terminat acum mai bine de lună și, cu toate acestea, noi detalii incendiare ies la suprafață cu privire la legăturile dintre foștii concurenți. Cu cine ar fi vrut Simona Hapciuc de la Faimoși să aibă o relație. Abia acum s-a aflat.

Încurcate sunt căile dragostei, iar Simona Hapciuc de la Survivor România tocmai a dat vestea la care niciunul dintre fanii emisiunii de la Kanal D nu se aștepta.

Acum câteva săptămâni au apărut pe rețelele de socializare câteva imagini cu Simona Hapciuc și Albert Oprea de la Survivor împreună. Fanii nu au stat pe gânduri și au întrebat-o pe celebra instructoare de fitness dacă există între ea și fostul Războinic există ceva mai mult decât o simplă relație de prietenie.

La fel, pe pagina de Instagram a lui Albert Oprea, internauții au dat năvala, adresându-i întrebări personale legate de o posibilă idilă cu focoasa blondină. Fostul favorit al publicului de la echipa albastră a făcut portretul femeii ideale pentru el, care i se potrivește de minune Simonei Hapciuc.

„Nu am un tipar de femeie, trebuie să aibă acel ceva, să fie inteligentă… Trebuie să arate bine fizic. Aud chestia asta din partea multora, că nu contează cum arată fizic. Pentru mine trebuie să arate bine și fizic, ca să mă atragă. Până să descoperi un om, te atrage fizic. Nu am un tipar anume. Și trebuie să fie acea chimie între noi, să fie inteligentă, să am ce discuta cu ea”, a declarat Albert Oprea, în exclusivitate pentru Wowbiz .

Deși fanii au așteptat ca între cei doi foști concurenți de la Survivor să se înfiripe o frumoasă poveste de iubire, iată că, în prezent, Faimoasa și Războinicul nu-și mai vorbesc. Sportiva s-a supărat pe Albert deoarece acesta nu și-ar fi ținut cuvântul față de ea.

Fostul rival al lui Sorin Pușcașu a recunoscut că i-a greșit blondinei și îi va respecta decizia, dacă blondina va decide să nu mai vorbească niciodată cu el.

„Albert: Există ceva între noi, o relație de prietenie, suntem foarte buni prieteni. Ea e supărată pe mine, dar cred că am fost până într-un punct. Am greșit. Nu am fost parolist, ceea ce nu îmi stă în caracter. Mi-am cerut scuze, am încercat să mă revanșez, nu am avut ocazia.

Simona: I-am zis și lui și chiar l-am sfătuit să procedeze astfel. A fost o greseala intentionata și in momentul in care cineva face ceva cu buna stiinta, stie ca va aduce la un final alunecos, nu mai ai cum să ierti pentru că stii ca se va repeta. Nu a fost prima data cand a facut, a mai facut si altadata.

Albert: Orice decizia va lua, eu o să o respect mereu. Dacă nu o să vrea să mai vorbească cu mine, eu tot o să o plac,” au declarat cei doi, pentru sursa citată anterior.