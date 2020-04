Fostul concurent de la Vocea României, într-un centru de carantină. Halucinant în ce condiții este ținut acolo

Un fost concurent de la Vocea României se află în carantină într-un cămin de liceu din Lugoj, după ce s-a întors dintr-o zonă roșie, respectiv Germania. Cezar Dometi, cunoscut publicului după ce a participat la celebrul show de talente de la Pro TV, dar și de la ”X-Factor”, Antena 1, s-a întors în țară, deși știa că va fi plasat în carantină.

Fostul concurent de la Vocea României, într-un centru de carantină

Nici prin gând nu îi trecea că va ajunge într-un loc insalubru și va împărți toaleta cu alte 20 de persoane, posibil purtători ai temutului virus. Fostul concurent de la Vocea României a recunoscut că a făcut și el temperatură și l-a durut în piept dar acum se simte bine. Acesta și-a spus povestea pe Facebook, apoi a acordat un interviu pentru click.ro.

”Sunt în Lugoj și sunt în carantină instituționalizată, în ziua 4. E posibil să am COVID-19. Nu s-au făcut (încă) teste. Carantina e într-un loc greu de imaginat. Locația este în incinta liceului tehnologic „Valeriu Braniște”. La intrarea în internat este mizerie. Focar de infecție, plus animale nedomesticite care împrăștie gunoaiele zi de zi prin curte, pentru că nu există vreo persoană care să le adune. Pe clădirea în care stăm scrie „internat”. Noi suntem la parter, unde suntem carantinați, este un hol lung, de 15 metri. Condițiile de „cazare” sunt următoarele. Câte 4 în cameră (1 dintre noi a fost trimis ieri în Constanța), paturi separate și decente. Fără dezinfectant în cameră, prosoape sau vreun mijoc prin care ni le putem procura singuri. Mâncarea este ok, de 3 ori pe zi. Baia este la comun cu restul de persoane venite din zona roșie (minim 20, plus o față din Spania, dacă nu mă înșel, restul bărbați domiciliați din această zonă). Sunt un număr de 3 chiuvete, 3 dușuri comune + 4 toalete mizere și erau pline de fecale, fără vreun instrument de curățare la momentul respectiv.

Unul dintre cei aflați în carantină prezintă simptome de coronavirus

Nu poartă toți măști și mănuși, iar din câte știu eu, există cel puțin un un domn în vârstă care prezintă simptome COVID-19 (tuse seacă, din păcate nu pot să-i iau temperatura) și cu care împărțim toate cele menționate mai sus. Am atras atenția, dar încă nu s-a întâmplat nimic. Noi nu prezentăm (deocamdată) nici un fel de simptome.

Aștept să treacă carantina și să fiu declarat apt de ieșit, că să continuu muncă de voluntar acolo unde este nevoie, pentru că este nevoie. În lipsa unui antidot eficient și în astfel de momente de criză, puterea exemplului, solidaritatea, omenia, empatia și iubirea sunt cele mai bune arme împotriva acestei schimbări planetare. Vă țin la curent pe cât pot.

Cezar Dometi a spus că nu vine un anume medic la ei, dar când au avut probleme au sunat la salvare. Ambulanța a venit, dar nu prea s-a încumetat nimeni să-l consulte pe bărbatul cu probleme.