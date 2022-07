Fosta vedetă PRO TV care s-a sărutat cu o fată: „Am crezut că nu o să am o problemă, dar m-am rușinat” EXCLUSIV

Diana Sar, cunoscută publicului și datorită rolului pe care l-a avut în serialul “Vlad”, nu revine din toamnă pe micul ecran, dar poate fi văzută în filme și spectacole de teatru. Cea mai grea probă pe care tânăra a dat-o până în prezent la un casting a fost un sărut cu o femeie, test pe care l-a picat cu brio din cauza emoțiilor, pe care nu le-a putut controla.

Diana Sar este model și actriță, este o fire dezinvoltă, pe care nimic nu ar lua-o prin surprindere. Cel puțin asta credea și ea până în momentul în care a fost pusă în fața unui act artistic inedit.Tânăra nu a reușit să convingă jurații, care au taxat imediat stângăcia ei.

“Cel mai dificil casting a fost când eram într-un proiect în care era vorba despre o relație între două fete. Castingul a fost acum mult timp. Fiind destul de deschisă și nefiind împotriva acestui lucru, am crezut că nu o să am o problemă, dar m-am rușinat să mă sărut cu fata aceea.

Deși în castingurile de la actorie, dacă trebuie să mă sărut cu un băiat, nu am probleme. Dar cu ea m-am rușinat rău de tot. De fapt m-a și luat prin surprindere, pentru că ea m-a sărutat, într-adevăr era contextual unei relații, m-am crispat și am fost cam rușinoasă și nu am dat o probă bună.

Nici nu am luat castingul respectiv. Acela a fost cel mai greu casting, pentru că a fost singura dată când am simțit că nu pot să îmi controlez emoțiile”, a declarat, în exclusivitate pentru playtech.ro, Diana Sar.