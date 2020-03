Cu ce se ocupă Diana Sar, după ce a fost dată afară de la PRO TV. Actrița din Vlad nu duce lipsă de bani

Diana Sar nu mai face parte din distribuția serialului ”Vlad”. Actrița a fost nevoită să se reorienteze în carieră, după ce personajul său, Roxana, a fost omorât.

Cu ce se ocupă Diana Sar, după ce a fost dată afară de la PRO TV

Pentru Diana Sar serialul ”Vlad” este un capitol încheiat, motiv pentru care aceasta s-a decis să revină la cariera de model. Pentru că a fost prinsă cu filmările serialului, Diana a lăsat pe locul doi modelling-ul, iar acum spune că va relua proiectele care vor veni. Este și mai liberă și poate călători, dar nu ia în calcul mutarea în altă țară pentru cariera de model.

”Sunt deschisă ofertelor. Aștept să vină proiectele. Ce proiecte vor veni, eu le iau. Îmi place foarte mult și teatrul, îmi place foarte mult să joc și în filme. Să vedem ce o să fie. Din modelling îmi vin multe job-uri, mai ales acum că sunt mai liberă și mai pot să călătoresc din când în când, dar nu iau în calcul să mă mut în altă țară pentru a face modă. O să jonglez”, a declarat Diana Sar pentru libertatea.ro.

Experiența care i-a schimbat viața

Diana Sar a fost intervievată de curând. Artista a fost întrebată dacă poate povesti o experiență care i-a schimbat viața. Aceasta a recunoscut că faptul de a merge la casting pentru serialul Vlad a fost momentul de cotitură pentru ea.

“Momentul în care am decis să merg la castingul pentru serialul «VLAD». Eu urma să plec din tară să lucrez ca model, dar am decis să îmi ascult inima și să merg la casting, pentru că actoria îmi oferă o satisfacție sufletească mult mai mare.«VLAD» reprezintă un început tare puternic pentru cariera mea, alături de spectacolul «Noii infractori», de la Teatrul Național, în care am debutat imediat după premiera serialului”, a menționat Diana Sar, potrivit 22news.ro.

De curând, Diana Sar a și-a deschis și primul vlog în care a povestit despre experiența serialului ”Vlad”, dar și despre ce anume nu i-a plăcut: faptul că personajul său a trebuit să moară.