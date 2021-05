Fostă vedetă Kanal D, însărcinată în 19 săptămâni. Lora și Cove, șocați să vadă ce burtică mică are

O fostă vedetă de la Kanal D i-a șocat pe Lora și pe Cove. Invitată la Vorbește Lumea, tânăra a mărturisit că este însărcinată în cinci luni, însă dacă nu preciza, niciunul dintre cei doi prezentatori nu ar fi știut că urmează să devină mămică.

Iar asta pentru că Deea Codrea, fosta concurentă Bravo, ai Stil!, are o burtică foarte mică pentru cele cinci lună de sarcină. Ea a pus totul pe seama norocului și pe faptul că este ceva genetic. Viitoarea mămică a așteptat până acum pentru a le face surpriza fanilor săi. În plus, a mai spus Deea Codrea, s-a temut de faptul că nimeni nu o va crede că este însărcinată, pentru că burtica ei este foarte mică .

Vedeta a postat astăzi pe Instagram un filmuleț emoționant despre sarcina ei.

“S-a intamplat sa mi se intample. Fara sa caut, fara sa strig, fara sa alerg, fara sa fie nevoie macar sa ma intreb. S-a intamplat sa apari si sa apara. Sa simtim. Sa fim…poate ca nici tu, nici eu, nu speram, nu banuiam. Din doi ne am nascut noi, asa e dragostea, se intampla, pur si simplu. In sfarsit, acasa. Bun venit acasa, sufletel. Vorbim de tine inca de cand am inceput sa vorbim de noi”.