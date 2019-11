Fosta soție a lui Mihai Constantinescu, mărturisiri neașteptate după moartea artistului: „Este o perioadă sfâşietoare”

Fosta soție a lui Mihai Constantinescu a făcut mărturisiri neașteptate după ce artistul a fost înmormântat. Mihaela Constantinescu a spus că a avut nevoie de câteva zile să realizeze că fostul ei soț a trecut în neființă. Femeia este sfâșiată de durere și vorbește cu lacrimi în ochi despre cel care i-a fost alături atâția ani.

Fosta soție a lui Mihai Constantinescu este îndurerată după moartea artistului

„Este o perioadă sfâşietoare pentru că zilele de după sunt cumplite. Pentru că eu nu cred încă în cele întâmplate, nu pot să conştientizez și nu reuşesc să trăiesc această realitate în totalitate. Sunt foarte grele nopţile, iar dacă adorm dimineaţa este extrem de greu. Mă rog pentru că eu cred foarte mult în Dumnezeu şi ştiu destul de multe lucruri despre această trecere a oamenilor şi încerc să fac tot ce am învăţat de la părinţii mei”, a declarat Mihaela Constantinescu în cadrul emisiunii Răi da’ Buni, difuzată de postul de televiziune Antena Stars.

Femeia a oferit câteva detalii despre cum a fost viața alături de Mihai Constantinescu și a precizat că cei doi nu s-au certat niciodată.

„Ne cunoaştem de 40 de ani, când eu aveam 20 de ani şi el 34 de ani. Întotdeauna am fost într-o relație frumoasă şi armonioasă şi niciodată nu am uitat unul de celălalt. Spuneam la un moment dat un lucru, acela că atunci când trăieşti o iubire adevărată, atunci când trăieşti ani sau doar momente, pentru că şi ele sunt importante, acesta este un cadou de la Dumnezeu şi cu omul acela nu te poţi certa, măcar pentru momentele respective. (…) Noi ne-am asemănat foarte mult, tocmai de aceea am rămas atât de uniţi, indiferent pe cine am avut eu sau pe cine a avut el în viaţa lui. Ne-am asemănat în gândirea sufletului, faţă de marea masă de oameni”, a adăugat Mihaela Constantinescu.