Fosta soție a lui Mădălin Ionescu, indecentă în Vama Veche. Imaginile care arată tot FOTO

O mai ții minte pe fosta soție a lui Mădălin Ionescu? Frumoasa Mihaela Coșerariu a furat privirile bărbaților de pe litoral. Controversata șatenă s-a bronzat fără sutien în stațiunea Vama Veche, iar toată atenția întregii suflări masculine a fost ațintită asupra ei. Cum arată azi fosta parteneră de viață a lui Mădălin Ionescu

Mădălin Ionescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de televiziune din România. Prezentatorul TV de la Kanal D este căsătorit cu celebra Cristina Șișcanu, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, iar cei doi au o familie superbă împreună, tablou completat de copiii lor.

Puțini sunt cei care știu că Mădălin Ionescu a mai fost însurat înainte de a o cunoaște pe jurnalistă. Înainte de a se căsători cu Cristina Șișcanu, Mădălin Ionescu îi jura iubire eternă în anu 1997 atunci când mergea la altar de braț cu Mihaela Coșerariu, prima femeie care l-a convins să se așeze la casa lui. Cei doi au divorțat în 2011 și au doi copii împreună.

După 10 ani de când s-a despărțit de Mădălin Ionescu, se pare că frumoasa șatenă face ravagii în rândul bărbaților chiar și atunci când se plimbă alături de noul ei iubit. Mihaela Coșerariu a făcut spectacol în stațiunea Vama Veche din România, acolo unde a fost surprinsă făcând plajă topless de către fotoreporterii Cancan.

Mihaela purta un slip minuscul și nimic în partea de sus a corpului, lucru care nu l-a deranjat deloc pe iubitul ei mai tânăr, care pare să nu-și poată dezlipi mâinile de pe ea. După cum se poate observa din galeria foto de mai sus, fosta soție a lui Mădălin Ionescu pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice, având un trup de adolescentă.

Deși sunt foarte fericiți împreună, Cristina Șișcanu a declarat, acum ceva timp, că viața cu trei copii nu este foarte ușoară și că ea și Mădălin Ionescu sunt singurii care se ocupă de educația copiilor săi, acuzând-o pe Mihaela, fosta soție a prezentatorului TV, că „își vede copiii de 5 ori pe an”

„E frumoasă viaţa cu toţi cei trei copii, Ştefania, Filip şi Petra. Nu este uşor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noştri. Eu şi Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoţională a Ştefaniei şi a lui Filip.

Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ştefania şi pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relaţia dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aş putea să am o astfel de legătură cu copilul meu. Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraş”, a declarat Cristina Șișcanu pentru OK! Magazine.