Fosta soție a lui Cabral arată impecabil la 53 de ani. Cei doi au un copil împreună

Luana Ibacka a fost prima femeie în fața căreia Cabral i-a făcut promisiuni pentru o viață împreună. Din păcate, cei doi au ales să-și spună adio. Cum a decurs viața blondinei de la despărțirea de vedetă și până acum?

Fosta parteneră a lui Cabral Ibacka se menține extraordinar. Aceasta a avut mereu un stil ordonat de viață, nu a făcut exces de nimic, a avut întotdeauna o alimentație potrivită și a făcut sport. Prima femeie din viața prezentatorului de televiziune a fost și prima care i-a dăruit un copil, pe Inoke Ibacka, în vârstă de 16 ani. Acum, Cabral se bucură de cea de-a doua fetiță, rodul iubirii dintre el și Andreea Pătrașcu, Namiko.

Cei doi s-au îndrăgostit pe platourile de filmare în anul 2008, în 2011 spuneau Da în fața ofițerului stării civile și a Domului, iar mai apoi abia în 2018 au primit în viața lor cel de-al treilea membru al familiei. Foștii soți au o relație mai mult decât decentă, mai cu seamă că au un copil împreună pe care trebuie să-l învețe ce înseamnă atât dragostea de mamă, cât și dragostea de tată. Luana nu a venit niciodată în prim-plan cu afirmații negative despre tatăl copilului ei și și-a continuat de viața de familie mai restrânsă.

„Între noi doi era o diferenţă de vârstă de 10 ani. Am eu o preferinţă să fie bărbaţii mai tineri. L-am întâlnit pe Cabral la un casting, ne-am plăcut imediat şi am rămas împreună. În 2002 am rămas însărcinată şi ne-am căsătorit când eram însărcinată. Aveam 36 de ani atunci. Ne-am iubit, dar la un moment dat, ne-am dat seama că ne dorim altceva, n-are nici legătură cu vârsta. S-a deschis o altă lume pentru el, a trecut dintr-o zonă în care era o persoană îngrădită într-alta în care zbura. Eu, iubindu-l, l-am lăsat să plece. Am suferit, am plâns şi au existat şi gelozii. Mie îmi place mult de actuala soţie a lui Cabral, de Andreea”

Luana Ibacka