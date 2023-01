Fosta iubită a lui Liviu Dragnea duce o viață de prințesă acum. Cine este milionarul misterios cu care s-ar fi cuplat

Au apus vremurile în care Liviu Dragnea și Irina Tănase formau unul dintre cele mai cunoscute și controversate cupluri din România, Politicianul și fosta lui iubită și-au spus adio după o relație de opt ani de zile, Irina Tănase refăcându-și viața cu un alt partener. Ce viață de prințesă duce acum blondina.

Irina Tănase pare să fi dat lovitura în amor, la scurt timp după ce povestea de iubire dintre ea și Liviu Dragnea a ajuns la bun sfârșit.

După ce au apărut zvonuri în presă potrivit cărora Irina Tănase ar fi avut parte de o relație extraconjugală, fostul lider al Partidului Social Democrat a decis să pună punct relației dintre cei doi.

Bărbatul cu care l-ar fi tradus pe logodnicul ei de la acea vremea ar fi fost un fost iubit pe nume Paul, un bărbat potent financiar, al cărui tată deține afaceri importante în Alexandria.

La vremea respectivă, blondina a negat acuzațiile politicianului, susținând că Liviu Dragnea ar fi fost singurul bărbat pe care l-ar fi iubit, vreodată, cu adevărat.

„Pur și simplu am decis să fie lângă mine la Congres. Am fost conștient că toată lumea va fi cu ochii pe ea. Am văzut că au fost discuții și despre nășie. Nu am cerut-o încă în căsătorie.

Nu sunt zgârcit, dar inelul nu e scump, l-am luat de 1 martie. Mi-a fost drag că am fost cu Irina la Congres.”, declara Liviu Dragnea în anul 2018.