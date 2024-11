Fosta concurentă Survivor, Elena Chiriac, detalii despre relația cu iubitul care a făcut-o să renunțe la masterul din Anglia. Cum a schimbat-o dragostea și ce a învățat din emisiunea de la PRO TV EXCLUSIV

Elena Chiriac a fost adorată de telespectatorii Survivor, însă aceasta s-a decis să ia o mică pauză de la televiziune și să se întoarcă în Anglia pentru a se concentra pe învățătură. Totuși, frumoasa vedetă s-a întors după terminarea facultății în România, desi își dorea să urmeze un master. Planul nu este uitat, însă, după cum ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, momentan își dorește să își dedice timpul relației sale amoroase.

Elena Chiriac a absolvit facultatea de actorie în Anglia. Vedeta, aflată la lansarea clinicii Derma Beauty din Floreasca, ne-a mărturisit că se gândește să se întoarcă pentru a obține o diplomă de masterat, însă, momentan, a decis să rămână în țară pentru a-și dedica timpul iubitului său:

Nu cred în relațiile la distanță, cel puțin nu în cele care trec prin asta și sunt în faza de formare. Noi am fost în faza de formare în momentul în care am decis să mă întorc în țară.”

În schimb, viața a avut alte planuri pentru mine. Am luat o pauză după facultate ca să fiu acasă și să am mai mult timp pentru relația mea. Da, despre asta a fost întoarcerea mea, despre relația pe care o am în prezent.

Multipla campioană națională la taekwondo ne-a mărturisit că se bucură de o poveste de iubire discretă de aproximativ un an.

Aceasta preferă să nu împărtășească prea multe detalii despre partenerul său, deși le-a dezvăluit fanilor câteva fotografii în mediul online. Totuși, ea ne-a povestit cum s-a îndrăgostit de iubitul ei:

Am fost plecată la studii, dar veneam frecvent în România. Fiind de aici, nu e greu să cunoști oamenii în București. Am fost norocoși pentru că ne-am găsit.

Am luat o pauză de la showbiz și social media în ultimul an de facultate, astfel că oamenii nu au fost la fel de curioși ca în trecut, când îmi afișam mai mult viața.

Așa cum a obișnuit pe toată lumea, Elena Chiriac este ambițioasă, astfel că își dorește să meargă mai departe cu studiile sale. Fosta concurentă de la Pro TV a punctat că se gândește să plece, din nou, în Anglia, însă alături de iubitul ei de această dată.

Elena Chiriac a demonstrat că poate să facă orice își propune în emisiunea Survivor, urmărită de numeroși români. A fost îndrăgită de public, astfel că, întrebată dacă se gândește să se întoarcă pe micile ecrane, ea ne-a mărturisit:

Pot să spun că mi-am luat gândul de la viața aceasta, de la industrie, am ales să mă concentrez pe studii, pe dezvoltare, să nu mă opresc într-un loc. Cred că mai am multe de învățat! Poate mai târziu o să vin și o să le prezint mai departe.”

“Am luat o pauză, m-am retras, am crezut că o să fie de tot, dar încep să oscilez, să fiu nesigură pe această decizie. Momentan nu am niciun plan, dar cred că dacă o să mă întorc o să fie pentru ceva mai mult decât un reality show pe viață și pe moarte.

În 2023, Elena Chiriac și fiul Madonnei, Rocco Ritchie, au fost surprinși împreună la un restaurant, iar, ulterior, cei doi s-au distrat la un festival. Totuși, ea a punctat că de atunci nu a ținut legătura cu băiatul celebrei artiste, mai ales pentru că nu a fost nimic mai mult decât o amiciție formată într-o gașcă comună:

“Nu am mai păstrat legătura. Eu pot să spun că am aflat odată cu voi cine este! Nu știam cine este. Am aflat la un moment dat, dar nu a însemnat nimic pentru mine până nu am văzut ce tam-tam a făcut presa.

Practic, atunci a început să joace un rol faptul că am fost surprinsă lângă fiul cuiva, ceea ce nu a însemnat nimic. Aveam cunoștinte comune, care ne-au adus la aceeași masă și aceleași petreceri, nimic mai mult!”