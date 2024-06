Fostă concurentă de la Survivor România, reacție tulburătoare după moartea Ancăi Molnar: “Am pierdut o prietenă foarte dragă sufletului meu”

Cum a reacționat o fostă concurentă de la Survivor România după moartea Ancăi Molnar. Din păcate, aceasta avea probleme grave de sănătate, iar totul a început de la o simplă durere de cap.

O fostă concurentă de la Survivor România este în doliu, după ce una dintre cele mai bune prietene, și-a pierdut viața. Alina Radi a vorbit despre Anca, cea care a fost pentru ea ca o soră.

„În primul rând, am pierdut toți cei care am cunoscut-o un om extraordinar. Am pierdut o prietenă foarte aproape și dragă sufletului meu. Anca acuza în ultima perioadă tot mai des dureri infernale de cap.

La început, nu le-a dat atâta importanță. Când a realizat că din cauza acestora nu mai reușea să își desfășoare activitatea, a hotărât să meargă să își facă un control de specialitate.

Rezultatul a fost unul cutremurător pentru toți cei apropiați Ancăi. Ea, însă, a apărut cu zâmbetul pe buze. Avea un optimism debordant. Ne-a spus tuturor că ea va fi bine!

A lăsat în urmă o familie extraordinară: un soț iubitor, care o diviniza (puțin spus diviniza) și un băiețel minunat. Cu toții au luptat și au sperat să trăiască până în ultimul moment”, a mărturisit Alina Radi pentru Fanatik.ro.