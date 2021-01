Fostă asistentă TV, umilită de tatăl copilului ei. Totul a pornit de la bani

Scandalul dintre Andreea Podărescu și tatăl copilului ei pare să nu se mai termine. În dispută a intervenit și mama acestuia, care, din spusele fostei asistente TV, îi poartă ură. Mai mult, bruneta a venit la televizor afirmând că bărbatul i-ar fi sechestrat un amic. „A recunoscut că nu s-a mai ocupat de copil pentru că a vrut să se ocupe de partea lui spirituală.” Acum, deși timpul a trecut peste toate aceste evenimente, bruneta acuză că fostul iubit tot nu calcă drumul spre micuțul lor.

Fostă asistentă TV, scandal fără sfârșit cu tatăl copilului ei. A fost umilită de bărbat

Andreea Podărescu nu are parte de liniște pe plan sentimental. Deși s-a despărțit de tatăl copilului ei în urmă cu mai bine de un an, fosta asistentă TV este în continuare umilită de acesta. Ea suferă din cauza faptului că instanța a decis să-i acorde bărbatului dreptul de a-și vedea copilul, însă acesta nu o face. Femeia susține și că el ar fi declarat în fața oamenilor legii că nu-și mai dorește să aibă nicio legătură cu cel mic.

„Avem drepturi egale amândoi ca și părinți. Eu am cerut custodie exclusivă când mi-am dat seama că el nu poate să fie un tată pentru băiețelul nostru, interesul lui față de el fiind fix 0. Din păcate, nu am reușit acest lucru. Și deși are drept de vizită, el nu s-a interesat de copil. El a spus instanței că nu vrea să audă de acest copil și că nu îl interesează nici măcar ce are de mâncare”, a declarat Andreea Podărescu la Antena Stars.

Băiatul a ajuns să nu-și mai cunoască tatăl, spune Andreea, din cauza faptului că fostul partener nu se implică deloc în creșterea celui mic și nu-și dorește să fie prezent în viața lui.

Ar fi fost agresată de bărbat și de concubina lui

„Am depus o plângere penală atât eu, cât și amicul meu, la Secția 9 de Poliție, pentru că pe raza acelei secții s-a întâmplat incidentul. Eu, în primă fază, am fost șocată și am avut câteva minute în care m-am gândit dacă e posibil să se întâmple așa ceva. Având în vedere că tatăl copilului meu nu s-a mai interesat de copilașul nostru din decembrie 2019, acum fiind septembrie 2020, atunci când am și obținut un ordin de restricție împotriva lui pentru că am fost agresată de către concubina acestuia și de către el, în fața copilului nostru.

El nu a fost prezent niciodată la evenimentele din viața lui și nu a contribuit cu nimic în creșterea lui. Vreau să menționez de câte ori am o apariție publică că el refuză să-i dea alocația de la stat a copilului, decizie care a fost luată de judecători, dar și pensia alimentară. El acum trebuie să-mi plătească pensia alimentară pe anul trecut și alocația pe care a încasat-o timp de 3 ani și cheltuielile de judecată”, spunea ea la ”Acces Direct”, în urmă cu patru luni.