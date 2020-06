Fost prezentator celebru de la noi, apel disperat. Cum a putut să ajungă din cauza bolii

Emanuel Isopescu este un cunoscut jurnalist de investigații. Acesta a făcut un anunț disperat. Bărbatul are nevoie de îngrijire medicală, aflându-se într-o stare greu de imaginat. Grav afectat, acesta a cerut ajutorul pe o rețea de socializare.

Ce a scris Emanuel Isopescu pe o rețea de socializare

“Eu am crezut întotdeauna că F.B. este un for al schimburilor informaționale și al întrajutorării. Am ajuns la mâna voastră. Vârsta, bolile și propria-mi inconștiență m-au lasat fără picioare”, a precizat la început Emanuel Isopescu.

“De-abia reușesc să ajung la toaletă și niciodată nu știu dacă voi mai reuși să mă ridic de pe vas. Totul a pornit acum doi ani cu un clostridium luat de la Fundeni și finalizat glorios cu o rectocolită care nu mă iartă o clipă. Fără suparare, am consultat mari somități ale domeniului dar starea de fapt e intactă”, a mai continuat Emanuel Isopescu.

“Caut cu deznădajde o femeie care să aibă grijă nu de mine ci de interesele mele: fisc, Primărie, avocați, aprovizionare, liniștea fiicei mele care se confruntă cu > 2-3 ore pe zi combinate în orice fel de variante. Evident, nu am banii unui bătrân italian dar ne putem înțelege. Vă rog, ajutați-mă!​”, a conchis Emanuel Isopescu.

Cine este Emanuel Isopescu

Emanuel Isopescu a apărut ”pe sticlă” la aproape toate televiziunile de calibru din țară, fiind un mare jurnalist de investigații. Doar că soarta i-a fost potrivnică, obligându-l să se retragă, în urmă cu nouă ani. Isopescu a suferit și o operație dificilă pe cord, care a durat nu mai puțin de 15 ore, și chiar câteva în care a stat fără inimă! S-a refăcut, însă atunci a fost momentul când a pus punct carierei sale în televiziune.

În anul 2011, Emanuel Isopescu s-a retras într-un sat din Tulcea, unde ulterior și-a deschis o pensiune. În luna august a acestui an va împlini vârsta de 75 de ani.